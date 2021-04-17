Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın şampiyonluk iddiası: Daha önce yaptık, yine yapabiliriz

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Maç maç gideceklerini söyleyen Taylan, "Bugün ekstra bir istek vardı takımda. Maçtan önce de konuşmuştuk. Hafta boyu maça odaklanmıştık. Maça aslında iyi başladık ama kalemizde golü görünce çok fazla takılmadık. İyi reaksiyon gösterdik. Hemen skoru lehimize çevirdik. Her maç final. Kalan tüm maçları kazanırsak ne olacağını göreceğiz. Galatasaray bunu daha önce yaptı, yine yapabiliriz. Maç maç bakıyoruz. En önemli maç şimdi Trabzonspor maçı. Sonrasına da bakarız" dedi.

Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'nun performanslarına dikkat çeken milli futbolcu, "Halil de bugün ilk defa 11'de oynadı. Bence gayet iyi iş çıkardı. Maçtan önce de sürekli konuşuyoruz onlarla. Nasıl pozisyon hazırlayabiliriz diye. Kerem de 3 gol attı. Onu kutluyorum. İyi bir uyum sağladıktan sonra sonuçlar gelecektir" şeklinde konuştu.

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