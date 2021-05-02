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GeriFutbol Galatasaray'da Taylan Antalyalı'dan şampiyonluk ve derbi sözleri
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Futbol
Haber Giriş: 02.05.2021 - 23:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'dan şampiyonluk ve derbi sözleri

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Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, 2-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haftaya oynayacakları Beşiktaş derbisini kazanmak istediklerini belirten Taylan Antalyalı, "2-0 net bir skorla ayrılıyoruz buradan. Daha farklı olabilirdi. Arkadaşlarımı mücadelelerinden ötürü kutluyorum. 3 maç kaldı, hepsini kazanmak istiyoruz. Galatasaray'a yakışır bir mücadele vermek istiyoruz. Şampiyonluk ne olur bilmiyorum ama biz 9 puan almak istiyoruz. Derbi maçın öneminin farkındayız. Her maç bizim için önemli. Derbi atmosferi daha farklı. Özel hazırlanacağız. Evimizde oynuyoruz. Bunu rakibimize hissettirip 3 puanı alacağız inşallah." diye konuştu.

Galatasarayda Taylan Antalyalıdan şampiyonluk ve derbi sözleri

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