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Galatasaray'da Taylan Antalyalı'dan Barcelona yorumu: 'Turu geçeceğimize inanıyoruz'

#Galatasaray#Taylan Antalyalı#Avrupa Ligi
Galatasarayda Taylan Antalyalıdan Barcelona yorumu: Turu geçeceğimize inanıyoruz

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Barcelona karşısında turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı.

Bugün İzmire gidecek olan sarı-kırmızılı kafilede Taylan Antalyalı, Barcelona Havalimanında Demirören Haber Ajansının (DHA) sorularını yanıtladı. Avantajlı bir skorla döndükleri için mutlu olduklarını belirten Taylan Antalyalı, "İç sahada taraftarımızın desteği ile turu geçeceğimize inanıyoruz. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz" diye konuştu.

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OYUNUMU GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM

Yapılan eleştirileri de değerlendiren 27 yaşındaki oyuncu, "Eleştiriler olacak tabi ki. Takım arkadaşlarımla beraber sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Umarım içerdeki maçta da istediğimiz gibi bir sonuç alırız. Eleştirilenlerden herkes etkiler ama ben oyunumu geliştirmek için çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

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#Galatasaray#Taylan Antalyalı#Avrupa Ligi

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