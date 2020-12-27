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GeriFutbol Galatasaray'da Taylan Antalyalı yüzde 96’lık pas isabetiyle rekor kırdı
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Haber Giriş: 27.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Taylan Antalyalı yüzde 96’lık pas isabetiyle rekor kırdı

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Galatasaray'da Taylan Antalyalı yüzde 96’lık pas isabetiyle rekor kırdı
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Sarı kırmızılı oyuncu, cezalı duruma düşse de dün yine yıldızlaştı.

G.Saraylı Taylan Antalyalı, Süper Lig kariyerinde ilk 11 başladığı maçlardaki en yüksek pas yüzdesini Trabzonspor karşısında yakaladı.

Sarı kırmızılı oyuncu, 73 pasın 70’inde isabet bulup, yüzde 96’lık başarı yüzdesine imza attı.

Öte yandan gördüğü kartla cezalı duruma düşen Taylan, 2 Ocak’taki Antalya maçında yok.

Galatasarayda Taylan Antalyalı yüzde 96’lık pas isabetiyle rekor kırdı

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