Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Victor Nelsson, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu Lazio maçını değerlendirdi

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Galatasaray'ın başarılı isimleri Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Victor Nelsson ve Halil Dervişoğlu, Lazio'ya karşı 1-0 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundular.

Galibiyeti taraftarlara armağan eden Taylan Antalyalı, "Çok mutluyuz. Taraftarla uzun süre sonra birlikteydik. Çok özlemişiz. Çok inanılmaz bir atmosfer vardı. Onların desteğiyle çok iyi oynadık. Güzel bir galibiyet aldık. Daha 5 maç var. Her maç birbirinden önemli. Bu galibiyet taraftarımıza armağan olsun." dedi.

Takıma katkı vermeye çalıştığını söyleyen milli futbolcu, "Takım olarak iyi mücadele ettik. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum. Daha çok maç var. Her maç daha iyi olmaya çalışıyoruz. Eminim ben de, takım da daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Maç öncesi yaptıkları analizlere vurgu yapan başarılı orta saha, "Geçen gün yaptığımız analizde, oyun kurulumunda santrforun bir stoperi kapattığını, benim ve bir stoperin önemli olduğu üzerine çalışmıştık. İstediğimizi sahada uyguladık. Özellikle oyun kurulumunda... Bugün hocamızın verdiği taktiği iyi uyguladık" diye konuştu.

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NELSSON: MUHTEŞEM BİR ATMOSFERDE OYNADIK

Avrupa Ligi'nde kalan maçlarda maksimum puanı toplamayı hedeflediklerini dile getiren Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson, "Bu akşam üç puan almak çok önemliydi. Önümüzde beş maç daha var. Bunları hepsini kazanmak istiyoruz. Olabildiğince fazla puan çıkarmak istiyoruz. Bugün taraftarlarımız önünde muhteşem bir atmosferde oynadık. Onlara geldikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

BERKAN KUTLU: HER MAÇ BİR FİNAL

Takıma katkı vermeye çalıştığını söyleyen Berkan, "Takım arkadaşlarımı çok tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele ettik. Bu atmosferde oynamak çok güzel. Takıma ne kadar sağlayabilirsem, yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Benim değil takımın performansı önemli" dedi.

UEFA'da maç maç baktıklarını kaydeden genç futbolcu, "Maç maç bakmayı düşünüyorum ben açıkçası, takım da öyle. Her maç bir final. 5 final kaldı. Lazio'yu yenmek önemli" ifadelerini kullandı.

HALİL DERVİŞOĞLU: GOL BİRAZ ŞANS OLDU AMA...

Kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Halil, "Bugün çok iyi oynadık, takım olarak çok iyiydik. Pozisyonlara da girdik. Gol biraz şanslı oldu ama galip olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

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Taraftarın desteğine değinen genç futbolcu, "Stadyum full olmamasına rağmen yine çok güzeldi. Desteklerini hissettirdiler. Takıma da yansıdı bu. İnşallah her maç onların desteğiyle galip geliriz." ifadelerini kullandı.