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GeriFutbol Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Luyindama için doğum günü kutlaması!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 19:51 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Luyindama için doğum günü kutlaması!

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Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Luyindama için doğum günü kutlaması!
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Galatasaray, Süper Lig’in 18’inci haftasında yarın Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.-

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dar alanda gruplar hlinde pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.



İdmanın ardından Taylan Antalyalı ve Christian Luyindama’nın doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği ile yarın saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda karşılaşacak.

Galatasarayda Taylan Antalyalı ve Luyindama için doğum günü kutlaması

 

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