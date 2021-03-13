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Futbol
Haber Giriş: 13.03.2021 - 19:43 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Taylan Antalyalı şoku!

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Galatasaray'da Taylan Antalyalı şoku!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Kayserispor-Galatasaray maçında sarı kart gören Taylan Antalyalı, Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Kayserispor'a konuk olan Galatasaray'da Taylan Antalyalı, gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü.

Galatasaray'da 35. dakikada sarı kart gören Taylan Antalyalı, takımının Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Rizespor mücadelesinde yer alamayacak.

Galatasarayda Taylan Antalyalı şoku

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