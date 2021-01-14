Galatasaray'da Taylan Antalyalı için bomba iddia! 4 milyon TL'lik imza parası...

Galatasaray’ın 26 yaşındaki orta sahası Taylan Antalyalı'nın, sarı kırmızılılardan imza parası adı altında aldığı 4 milyon lirayı 2 gün sonra Erzurumspor’a verdiği iddia edildi.

Ajansspor'dan Atilla Türker'in haberine göre; Galatasaray bu 4 milyon lirayı doğrudan BB Erzurumspor’a vermiş olsaydı, BB Erzurumspor ile Gençlerbirliği arasında 3,5 yıl önce imzalanan protokol gereği, yüzde 40 oranındaki miktar, yani 1 milyon 600 bin Türk Lirası, BB Erzurumspor tarafından Gençlerbirliği’ne zorunlu olarak verilecekti. Bu çerçevede, Gençlerbirliği’ne ödenen bir miktar olmadı.

Taylan Antalyalı, 4 sezon önce Gençlerbirliği forması giyiyordu. BB Erzurumspor talip oldu. Gençlerbirliği ile BB Erzurumspor el sıkıştı. Taylan Antalyalı’nın Gençlerbirliği ile devam etmekte olan sözleşmesi feshedildi. BB Erzurumspor ile Gençlerbirliği arasında bir protokol imzalandı. Bu protokole göre, Taylan Antalyalı, BB Erzurumspor’dan başka bir kulübe transfer olduğu takdirde, gelecek bonservis bedelinin yüzde 40’ı Gençlerbirliği’ne aktarılacaktı.









Taylan Antalyalı, 2 sezon önce çok iyi bir performans gösterdi. Talipleri oldu. BB Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, 21 Haziran 2019 tarihinde düzenlediği basın toplantısında “Taylan Antalyalı için 3 milyon Euro transfer bedeli belirledik. Bir çok kulüp kendisini yakından takip ediyor. Hem büyük kulüpler, hem de Anadolu takımları Taylan’ı ısrarla istiyor. Biz futbolcunun kariyerini düşüneceğiz ama kulübümüzün menfaatlerini de ön planda tutacağız” dedi.

Hüseyin Üneş, yine aynı basın toplantısında “Taylan Antalyalı bizimle konuştu ve ‘Ben Erzurumsporlu Taylan Antalyalı’yım. Eğer bugün beni Galatasaray, Beşiktaş veya diğer kulüpler transfer listesine aldıysa, bu Erzurumspor sayesinde oldu. Eğer ben gideceksem Erzurumspor’a para kazandırmadan gitmeyeceğim’ dedi” şeklinde konuştu.

Taylan Antalyalı da “BB Erzurumspor’a vefa borcum var. Kulübüme para kazandırmadan hiçbir yere gitmem” dedi.

4 MİLYON LİRA İMZA PARASI

Taylan Antalyalı’ya Galatasaray başta olmak üzere pek çok kulüp talip oldu. BB Erzurumspor, Galatasaray ve Taylan Antalyalı el sıkıştı. Galatasaray, Taylan Antalyalı’ya 4 Milyon Lira “imza parası” verdiğini duyurdu. Nitekim bu 4 milyon liralık imza parası da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi. BB Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, bu transferin ardından yaptığı açıklamada “Taylan Antalyalı gitmeyi çok istiyordu. 450 bin liralık alacağından vazgeçince, biz de Galatasaray’a transferine izin verdik” dedi.

Galatasaray Kulübü de Taylan için Erzurumspor’a bonservis bedeli ödenmediğini bildirdi.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...