Galatasaray'da Taylan Antalyalı: "Bugün alışık olmadığımız bir taktikti"

Maça çift forvetle başlamalarına değinen Taylan, "Burası zor bir deplasman. Son 2 haftada 5 puan kaybettik, önemli puanlardı şampiyonluk yolunda. Kazanmak için geldik, iyi oyun ve 3-0'lık skor. Mutluyuz. Bugün alışık olmadığımız bir taktikti. İlk defa oynadık. Ofansif oynayan ve golü düşünen bir takımız. İyi oynadık. Net skorla ayrılıyoruz buradan." diye konuştu.

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