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GeriFutbol Galatasaray'da Taylan Antalyalı: "Bugün alışık olmadığımız bir taktikti"
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Futbol
Haber Giriş: 13.03.2021 - 21:18 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Taylan Antalyalı: "Bugün alışık olmadığımız bir taktikti"

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Galatasaray'da Taylan Antalyalı: "Bugün alışık olmadığımız bir taktikti"

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, 3-0 kazandıkları Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maça çift forvetle başlamalarına değinen Taylan, "Burası zor bir deplasman. Son 2 haftada 5 puan kaybettik, önemli puanlardı şampiyonluk yolunda. Kazanmak için geldik, iyi oyun ve 3-0'lık skor. Mutluyuz. Bugün alışık olmadığımız bir taktikti. İlk defa oynadık. Ofansif oynayan ve golü düşünen bir takımız. İyi oynadık. Net skorla ayrılıyoruz buradan." diye konuştu.

Galatasarayda Taylan Antalyalı: Bugün alışık olmadığımız bir taktikti

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