Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak! Okan Buruk cezayı kesti, o ismin yerine transfer...

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Süper Kupa mücadelesinde Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'ı ile kozlarını paylaşan Galatasaray, sahadan 5-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden birini yaşayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un yıldız ismin performansını çok yetersiz bulduğu ve yerine transfer düşündüğü iddia edildi.

SÜPER KUPA'NIN EN ERKEN GOLÜ

Galatasaray, Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile'nin 21. saniyede kaydettiği golle Süper Kupa tarihinin en erken golünü yiyen takım oldu.

Geçen sezon oynanan ve Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı Süper Kupa maçında Galatasaraylı Mauro Icardi'nin 50. saniyede Fenerbahçe'ye attığı gol Süper Kupa'nın en erken golü olarak kayıtlarda yer almıştı.

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BURUK DÖNEMİNİN EN FARKLI YENİLGİSİ

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk idaresinde en farklı mağlubiyetini yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde geride kalan 2 sezonda çıktığı 97 resmi müsabakada 75 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Galatasaray, Turkcell Süper Kupa maçıyla bu sürede çıktığı 98. resmi müsabakada 13. kez mağlup oldu.

Galatasaray, bu süreçte en farklı mağlubiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Sparta Prag karşısında 4-1'lik skorla gördü. Beşiktaş mağlubiyeti, Buruk döneminin en farklı yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

GALATASARAY'A KARŞI 83 YIL SONRA 5-0'LIK SKOR

Galatasaray'a karşı en farklı galibiyetini 5-0'la alan Beşiktaş, 83 yılı aşkın süre sonra aynı skoru tekrarladı. Siyah-beyazlı ekip Galatasaray'a karşı en farklı galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etmişti.

KULÜBEDE ÇILGINA DÖNDÜ

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, Beşiktaş maçında kenara alınmasının ardından bir hayli öfkelendi.

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Kulüp görevlisinin uzattığı yeleği tekmeleyen Berkan, öfkeyle yerine otururken söylenmeye devam etti.

Ayakkabılılarını da sinirli bir şekilde çıkaran milli futbolcu, bir süre sonra sakinleşti.

MAURO ICARDI'DEN ŞOKE EDEN HAREKET

Kupa töreninde ilk olarak Galatasaray’ın teknik ekibi ve oyuncularına madalyaları takdim edildi.

Maçın ardından düzenlenen seremonide Galatasaraylı futbolcular ikincilik madalyasını aldı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, seremoniye katılmadı.

BURUK'TAN ZAHA'YA: YANLIŞ ANLATTI

Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, Wilfried Zaha'ya anlattığı dizilişin Fildişi yıldız tarafından yanlış aktarıldığını söyledi.

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Dizili Zaha'ya anlattığını söyleyen Buruk, "10 kişi kalınca yanıma Zaha'yı çağırıp dizilişi anlattım. Kaan'ın stopere, Barış'ın sağ beke geçmesini ve 4-3-2 dizilmesini söyledim ama o gittikten sonra farklı bir şey söyledi. O yüzden Barış sağ beke geçemedi, Kerem stopere geçti. Oyun içinde sesinizi tam olarak yetiştiremiyorsunuz. Bazen görev verdiğiniz oyuncular da yanlış anlayabiliyor." açıklamasını yaptı.

"MAÇA HAZIRLAYAN BENİM"

Alınan ağır yenilgi nedeniyle utanmaları gerektiğini kaydeden Okan Buruk, "Bu maça hazırlayan ve 11 çıkaran, değişiklikleri yapan benim. Bu mağlubiyette birinci sorumluk benim. Oyuncularımla da içeride konuştum. Galatasaray formasıyla böyle mağlubiyet alıyorsanız öncelikle utanmamız gerekiyor. Başımızı kaldırıp bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

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WILFRIED ZAHA'DAN TEPKİ

Galatasaray'ın Fildişi yıldızı Wilfried Zaha, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından dikkat çeken bir harekete imza attı.

Wilfried Zaha, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları sonrası Instagram hesabının profil fotoğrafını siyah yaptı.

Yıldız futbolcunun bu hareketi, sosyal medyada Okan Buruk'un açıklamalarına tepki olarak yorumlandı.

OKAN BURUK'TAN SÜRPRİZ KARAR

Teknik Direktör Okan Buruk'un, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından sürpriz bir karar aldığı ortaya çıktı.

Sporx'te yer alan haberde; tecrübeli teknik adamın, sol bekte oynayan Derrick Köhn'ün performansını çok yetersiz bulduğu ve yeni sol bek arayışına girdiği kaydedildi.

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İLK ADAY BELLİ OLDU

Galatasaray'ın gündemine, Portekiz ekibi Famalicao'da forma giyen sol bek oyuncusu Francisco Moura'nın girdiği iddia edildi. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

Okan Buruk'un, Köhn'ün kötü performansının üzerine kafasının karıştığı ve sol bek transferini gündemine aldığı gelen bilgiler arasında.