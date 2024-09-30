Galatasaray'da tartışma yaratan sponsorluk iptal!

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Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu sponsorluk sözleşmesinin iptal edildiğini açıkladı.

Galatasaray, tartışmalar sonrası askıya alınan sponsorluk anlaşmasının iptal edildiğini KAP'a bildirdi.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçında formasının sırtında yer alan sponsorluk anlaşması tartışmaları beraberinde getirmişti.

Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmenin iddialar netleşene kadar askıya alındığını açıklamıştı.

Galatasaray, Serwin Global Solutions SDN BHD arasındaki sözleşmenin, TFF tarafından verilen iznin iptal edilmesinin ardından feshedildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "17.09.2024 tarihinde askıya alındığı duyurulan Şirketimiz ile Serwin Global Solutions SDN BHD arasındaki sözleşme, TFF tarafından verilen iznin iptal edildiğinin 26.09.2024 tarihli yazı ile bildirilmesi üzerine feshedilmiştir." denildi.