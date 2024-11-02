Galatasaray'da tarihi plan! 'Osimhen'in bonservisi alınacak'

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Galatasaray, Victor Osimhen'i transfer ederek dünya futbol gündemini sarsmıştı. Napoli'den 1 yıl kiralık olarak takıma katılan Nijeryalı yıldızın Ocak ayında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konuşulurken Osimhen Elfsborg maçı sonrası stat çıkışında bu konu hakkında sorulan soruya 'Sezon sonuna kadar duradayım' yanıtını vermişti.

İngiliz basınında çıkan haberlerde Chelsea'nin ara transfer döneminde Napoli'ye 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyeceği ve golcü futbolcuyu kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Aynı haberde Finansal Fair Play açısından sıkıntıda olan Chelsea'nin bu transferi yapmasının çok zor olduğu da ifade edildi.

Böyle bir transfer olması halinde Galatasaray da yaklaşık 6 milyon euroluk bir ücreti kasasına koyacak.

Suudi Arabistan'dan da büyük teklifler alan ancak Galatasaray'da çok mutlu olan Osimhen'in ilk tercihinin Sarı-kırmızılı kulüpte kalmak olduğu belirtiliyor.

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GALATASARAY'IN OSIMHEN PLANI

Galatasaray da bu süreci boş geçirmiyor. Fanatik'in haberine göre Osimhen ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alan yönetim, Napoli ile masaya oturmuş durumda. Sarı-kırmızılı kulübün ilk planı oyuncuyu bir sezon daha takımda tutmak ve bu anlaşmayı devre arasında yürürlüğe koymak.

Osimhen ile bağlatı kopuk olan Napoli'nin ilk tercihi oyuncuyu bonservisle satmak. Bu noktada Galatasaray'ın tarihi bir operasyon hazırlığında olduğu iddia edildi. 75 milyon euro serbest kalma bedeli olan Osimhen'i bu fiyata alacak bir kulüp çıkmaması halinde bonservis fiyatının pazarlıkla 50 milyon euroya kadar ineceğini tahmin eden Dursun Özbek yönetimi, camianın tüm dinamiklerini devreye alarak büyük sponsorluklarla transferi bitirmeye çalışacak.

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, ocak ayı içerisinde Osimhen’in Galatasaray’a bonservisli transferi hakkında bir sürpriz yaşanması ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

'SPORTİF BAŞARI İÇİN KAYNAK'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSPara lansmanında tarihe geçecek bir anı paylaştıklarını vurgularken, “Ben, Galatasaray’a gönül vermiş herkesi GSPara ile bu dijital dönüşümde yer almaya ve Galatasaray’ın yanında yer almaya davet ediyorum. GSPara dijital bankacılık uygulamamız ve içerisinden sunulan tüm ürün ve hizmetler Galatasaray ailemize özel olarak QNB tarafından geliştirildi. Camiamıza bu denli bir değer yaratmamızda bize ilk günden itibaren destek veren iş ortağımız QNB’ye teşekkürlerimi gönderiyorum. Burada yarattığımız finansal değer, sportif başarılarımız için de çok önemli bir kaynak oluşturacaktır” diye konuştu.