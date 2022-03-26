Galatasaray'da tarihi gün! Burak Elmas ve yönetimi için ibra oylaması...

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Galatasaray Kulübü’nde bugün, tarihin en önemli mali genel kurul toplantılarından biri yapılacak. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezi’nde, çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek toplantıda 4 farklı ibra oylaması gerçekleştirilecek. İlk olarak genel kurul divanının oluşturulacağı toplantıda, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından, 2021 yılının ilk 5 ayında görevde olan eski başkan merhum Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu için ibra oylamasına yapılacak.

Camia bu toplantıya kilitlendi

Ardından mevcut başkan Burak Elmas yönetiminin Aralık 2021’in sonuna dek olan çalışmaları mali ve idari yönden ibra oylamasına sunulacak. Toplantının açılış konuşmasını, Mustafa Cengiz’in hayatını kaybetmesi nedeniyle dönemin 2. başkanı Abdurrahim Albayrak yapacak. Tüm Galatasaray camiasının kilitlendiği mali genel kurulda Elmas ve yönetimi ibra edilirse göreve devam edecek, aksi takdirde seçim kararı alacak.

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Oylama açık mı kapalı zaf usulü mü

İbra oylaması ‘açık’ mı yoksa ‘kapalı’ zarf usulü mü yapılacak belli değil. Burak Elmas açık olmasını isterken, çok sayıda üye kapalı zarf usülüyle yapılması için divan başkanlığına başvuracak. Usul ile ilgili genel kurulda oylama yapılacak. Merhum Mustafa Cengiz’in 2019 dönemi için yapılan oylama kapalı zarf usülü ile yapılmış ve idari ibrasızlık kararı çıkmıştı. Cengiz de konuyu yargıya taşımış ve mahkemeden ‘ibrasızlık geçersizdir’ kararı çıkmıştı.

Terim, Mali Genel Kurul'a katılmayacak

Bir süredir ABD’nin Miami kentindeki kızının yanında olan Galatasaray’ın eski teknik direktörü ve divan kurulu üyesi Fatih Terim, bu toplantıya katılmayacak. Terim'in hakkında ibrasızlık için çalışma yapıyor iddiaları üzerine toplantıda taraf olmamak adına bu kararı aldığı öğrenildi.