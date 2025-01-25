Galatasaray'da taraftarla barışan Muslera'dan maç sonunda veda gibi açıklama: Yavaş yavaş sona geliyoruz

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Galatasaray ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaştı.

RAMS Park'ta oynanan müsabakaya sarı - kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, takım kaptanı Fernando Muslera ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

BÜLENT KORKMAZ'I GERİDE BIRAKTI

Konyaspor maçıyla birlikte 429. kez sarı - kırmızılı formayı bir Süper Lig müsabakasında giyen Uruguaylı file bekçisi, Bülent Korkmaz'ı geçerek Galatasaray tarihinde en çok Süper Lig maçına çıkan oyuncu oldu.

TARAFTARLARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Muslera, maç öncesi ısınmada arkadaşlarının oluşturduğu koridordan alkışlar eşliğinde yürüdü ve saha ortasına kadar geldi. Başlama vuruşu noktasında duran deneyimli eldiven, sarı - kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi ve taraftarları selamladı.

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'EFSANE' YAZILI FORMAYI ÖPTÜ

Fernando Muslera daha sonra kendisine verilen 'Efsane' yazılı formayı öptü. Başarılı kalecinin bu hareketi büyük alkış aldı.

Kale arkasında bulunan Galatasaray taraftarlarının kendisi için hazırladığı görselle fotoğraf çektiren Muslera için özel tezahürat yapıldı.

"İÇİMİZDEN BİRİ, TAKMA ONA BUNA"

Sarı - kırmızılı taraftarların tezahüratında, "İçimizden biri, seviyoruz seni, takma ona buna, Fernando Muslera." ifadeleri yer aldı.

PLAKET VERİLDİ

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Şanlı formamızla ligde 429 karşılaşmayı geride bırakarak, lig tarihinde Galatasaray ile en çok maça çıkacak isim olan kaptanımız Fernando Muslera’ya, Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Metin Öztürk tarafından plaket ve kendisine özel hazırlanan forma hediye edildi."

Muslera ise tezahüratlara alkışlarla tepki verdi ve daha sonra ısınma çalışmalarına geri döndü.

VEDA GİBİ AÇIKLAMA: YAVAŞ YAVAŞ SONA GELİYORUZ

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Maç sonunda konuşan Fernando Muslera, "Gerçekten böyle anlarda sözler yetmiyor. 2011'de geldim bu büyük kulübe, şahsi ve ekip olarak birçok şey kazandık. Adımın en üst sırada yer alması çok büyük mutluluk. Hocalarıma, arkadaşlarıma, taraftarlarımıza çok teşekkürler. Her anın keyfini çıkarıyorum. 429 maç... Yavaş yavaş sona geldiğimizi de anlatıyor." ifadelerini kullandı.

17 KUPA KAZANDI

2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Fernando Muslera, Galatasaray ile Süper Lig'de 7, TFF Süper Kupa'da 6 ve Türkiye Kupası'nda da 4 kez olmak üzere 17 kupa kazandı. Muslera, ayrıca sarı-kırmızılılarda en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu olarak da yer alıyor.