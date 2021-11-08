Galatasaray'da taraftarı isyan ettiren rakam! 105'te 0 çektiler...

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Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray zirve yolunda kritik bir kayıp yaşarken, taraftarı isyan ettiren istatistiği bu maçta da tersine çeviremedi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakip ceza sahasına tam 41 orta gönderdi. Bu rakam, Galatasaray'ın sezon başından beri ulaştığı en yüksek rakam oldu.

Teknik direktör Fatih Terim, maçın son anlarında Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed'i oyuna sürmesine karşın açılan 41 ortadan kaleye isabetli şut gönderemedi.

Buna karşın skorda 1-1'i yakalayan Galatasaray'ın sezon boyunca devam eden ve taraftarın tepkisini çeken korner istatistiği ise VavaCars Fatih Karagümrük maçında da devam etti.

Sezon başından bu yana ligde tam 105 korner kullanan sarı-kırmızılı takım, bu kornerlerin hiçbirinde golle buluşamadı. Galatasaray'ın bu istatistiği, özellikle sosyal medyada taraftarların sert eleştirilerine maruz kaldı.