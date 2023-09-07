Galatasaray'da Tanguy Ndombele ilk antrenmanına çıktı

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümü basına açık gerçekleştirildi. Antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanda futbolcular daha sonra dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

Antrenmanda yeni transfer Tanguy Ndombele yer alırken, milli takım kamplarında bulunan futbolcular haricinde takımdan ayrı program uygulanan Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech ile sakatlığı bulunan Mauro Icardi ve Sergio Oliveira katılmadı.

Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.

Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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