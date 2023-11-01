×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Tanguy Ndombele gerçeği! Neden antrenmanlarda yok?

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Tanguy Ndombele#Futbol
Galatasarayda Tanguy Ndombele gerçeği Neden antrenmanlarda yok
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 20:58

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Tanguy Ndombele sarı kırmızılı takımın antrenmanında yer almazken nedeni ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele deplasmana götürülmedi.

Galatasaray'ın paylaştığı antrenman fotoğraflarında Tanguy Ndombele'nin olmaması dikkat çekti.

Tanguy Ndombele hakkında sarı kırmızılı kulüpten açıklama yapılmazken Fransız basını oyuncunun antrenmanda yer almama nedenini yazdı.

L'Equipe'in haberine göre; kas sakatlığı bulunan Tanguy Ndombele, Galatasaray'ın idmanlarında yer almıyor.

Pazartesi MR'ı çekilen Tanguy Ndombele'nin dinlenme sürecine girdiği aktarıldı.

Gözden KaçmasınArda Gülerin dönüş tarihi netleşti Carlo Ancelottiden milli yıldıza uyarıArda Güler'in dönüş tarihi netleşti! Carlo Ancelotti'den milli yıldıza uyarıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınOlaylı derbide görevli 4 polis hakkında ’ihmal’ iddiasıyla soruşturmaOlaylı derbide görevli 4 polis hakkında ’ihmal’ iddiasıyla soruşturmaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Tanguy Ndombele#Futbol

BAKMADAN GEÇME!