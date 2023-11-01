Galatasaray'da Tanguy Ndombele gerçeği! Neden antrenmanlarda yok?

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele deplasmana götürülmedi.
Galatasaray'ın paylaştığı antrenman fotoğraflarında Tanguy Ndombele'nin olmaması dikkat çekti.
Tanguy Ndombele hakkında sarı kırmızılı kulüpten açıklama yapılmazken Fransız basını oyuncunun antrenmanda yer almama nedenini yazdı.
L'Equipe'in haberine göre; kas sakatlığı bulunan Tanguy Ndombele, Galatasaray'ın idmanlarında yer almıyor.
Pazartesi MR'ı çekilen Tanguy Ndombele'nin dinlenme sürecine girdiği aktarıldı.