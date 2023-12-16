Galatasaray'da takviye yapılacak mevkiler belli oldu! Salih Özcan ve Jorginho gündemde

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ocak ayındaki ara transfer döneminde takviye yapılacak mevkileri belirledi. Tecrübeli çalıştırıcı, yöneticilerle yaptığı görüşmede sol bek ve orta sahaya yeni futbolcu almalarının şart olduğunu ifade etti. Sol bek mevkisi için Roma’dan Leonardo Spinazzola’yı düşünen sarı kırmızılılar, sezon sonu serbest kalacak olan 30 yaşındaki İtalyan futbolcuyu makul bir bonservis ücreti karşılığında ocak ayında kadrosuna katmayı planlıyor.

SALiH ÖZCAN VE JORGiNHO GÜNDEMDE

Orta saha için de Borussia Dortmund’dan Salih Özcan ve Arsenal’den Jorginho isimleri üzerinde duruluyor. Lucas Torreira’nın yanında oynayacak futbolcu arayan Buruk, gerek Salih’in gerekse Jorginho’nun ideal isimler olduğunu ifade ediyor. Teknik direktör Okan Buruk’un ayrıca uygun şartlar oluşması halinde 10 numara pozisyonu için de bir transfer istediği belirtildi.

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SERGiO OLiVEiRA’NIN GÖĞÜS KASI KOPTU

Galatasaray Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira’nın göğüs kasında kopuk oluştuğunu duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada, “Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan Sergio Oliveira’nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir” bilgisi verildi. Sergio Oliveira tedaviye olumlu yanıt vermesi halinde 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak; ameliyat olması durumunda ise bu süre 6 haftaya kadar uzayabilecek. Teknik direktör Okan Buruk’un bu sezon genellikle hamle oyuncusu olarak kullanıp sonradan oyuna soktuğu 32 yaşındaki futbolcu, görev yaptığı 20 karşılaşmada 2 gol, 2 asist üretti.