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Galatasaray'da takıma fizik ve tempo dersi!

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#Galatasaray#Okan Buruk#Zaniolo
Galatasarayda takıma fizik ve tempo dersi
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 07:00

Lige verilen aralar nedeniyle G.Saray’ın çok az resmi maça çıkmasının takımın temposunu, fizik gücünü ve ritmini olumsuz etkilediğini ifade eden Buruk oyunculara bay geçilen haftada sadece 1 gün izin verdi. G.Saray’da taktik çalışmalar sıklaşacak. Zaniolo başta Icardi, Torreira, Boey’e daha güçlü olmaları adına yüklemeler yapılacak.

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Son haftalarda hakem hatalarına isyan eden Galatasaray’da ‘olağanüstü hal’ ilan edildi. Oynadığı son 3 lig maçında da rakiplerinin kırmızı kartının pas geçildiğine dikkat çeken sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk futbolcularla yaptığı toplantıda “Sahada çok ama çok daha güçlü olmalıyız. Buna mecburuz. Maruz kaldığımız durum, yönetimler ortada” dedi. Bu nedenle Okan Buruk, Galatasaray takımının puan kaybı yaşamaması adına çalışma programını ağırlaştırdı.

Takıma milli aradaki gibi izin yok

Milli Takım arasında Galatasaraylı oyunculara 5 gün, Güney Amerikalı Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Mauro Icardi’ye ise 6 gün izin veren Okan Buruk bu kez farklı uygulamaya gitti. Tecrübeli teknik adam Galatasaray’ın ligde 28. haftayı bay geçecek olmasına karşın oyuncularına sadece 1 gün izin verdi. Bunun en önemli nedeni ise Buruk’un lige verilen aralar nedeniyle Galatasaray’ın son aylarda çok az resmi maça çıkmasının takımın temposunu, fizik gücünü ve ritmini olumsuz etkilediğini teşhis etmesi.

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Daha dominant bir G.Saray olacak

Takımın temposunun, fizik gücünün ve ritminin ligin ilk yarısına oranla geride olduğunu belirten 49 yaşındaki teknik adam bu nedenle futbolcularına 1 gün izin verme kararı aldı. Sarı kırmızılı takımda taktik çalışmalar sıklaşacak. Zaniolo başta Icardi, Torreira, Boey gibi isimlere fiziksel açıdan daha güçlü olmaları adına yüklemeler yapılacak. Galatasaray sahada daha iyi ve dominant bir oyun ortaya koyup şampiyonluk hedefine 9 maç kala sorun yaşamamak için dersine iyi çalışacak.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Zaniolo

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