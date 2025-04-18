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Galatasaray'da sürpriz sağ bek gelişmesi! Kulüpler düzeyinde ilk temas sağlandı!

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#Transfer#Galatasaray#Jackson Tchatchoua
Galatasarayda sürpriz sağ bek gelişmesi Kulüpler düzeyinde ilk temas sağlandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 11:05

Galatasaray'ın İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da forma giyen Kamerunlu sağ bek Jackson Tchatchoua'yı transfer etmek istediği iddia edildi.

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Sacha Boey'u Bayern Münih'e sattıktan sonra sağ bek bölgesine Serge Aurier, Elias Jelert, Przemyslaw Frankowski gibi takviyeler yapan ve zaman zaman bu bölgede Roland Sallai, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz gibi isimleri değerlendiren Galatasaray'da sağ bekten beklenen verim bir türlü alınamıyor.

Yeni sezonda bu bölgeye bir takviye daha yapması beklenen Sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

Africa Foot'un haberine göre; Galatasaray, Hellas Verona forması giyen Jackson Tchatchoua'yı renklerine bağlamak istiyor.

23 yaşındaki Kamerunlu sağ bekle Galatasaray'ın yanı sıra Juventus, Napoli, Lazio ve Inter gibi takımların ilgilendiği aktarılırken, sarı-kırmızılıların Verona ile ilk teması sağladığı kaydedildi.

Galatasarayda sürpriz sağ bek gelişmesi Kulüpler düzeyinde ilk temas sağlandı

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BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Verona'nın kulüple 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Tchatchoua için 10 ila 12 milyon Euro arasında bir bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor.

TCHATCHOUA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Verona formasıyla 31 resmi maçta görev yapan Tchatchoua, 2 gol atıp 2 de asist üretti.

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#Transfer#Galatasaray#Jackson Tchatchoua

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