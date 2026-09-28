×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2026 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
FUTBOLPUAN DURUMUFÄ°KSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENÄ°SVÄ°DEOTV REHBERÄ°
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da sÃ¼rpriz! Ocak'ta ayrÄ±lÄ±yor

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#AyrÄ±lÄ±k
Galatasarayda sÃ¼rpriz Ocakta ayrÄ±lÄ±yor
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 07:47

Galatasaray ile sezon sonunda sÃ¶zleÅŸmesi sona erecek yÄ±ldÄ±z oyuncu, ara transfer sezonunda takÄ±mdan ayrÄ±lmaya karar verdi.

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin
GeliÅŸmelerden anÄ±nda haberdar olun.
Googleâ€™da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin DevamÄ±

Galatasarayâ€™da milli araya ikinci sÄ±rada girilirken, teknik direktÃ¶r Okan Buruk ve ekibi bir yandan sezonun geri kalanÄ±nda yarÄ±ÅŸÄ±lacak kulvarlar iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken diÄŸer yandan kadro planlamasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na hÄ±z verdi. SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larâ€™da devre arasÄ± transfer dÃ¶nemi yaklaÅŸÄ±rken sÃ¼rpriz bir ayrÄ±lÄ±k ihtimali de gÃ¼ndeme geldi.

Galatasarayda sÃ¼rpriz Ocakta ayrÄ±lÄ±yor

DAHA FAZLA FORMA GÄ°YMEK Ä°STÄ°YOR

Galatasarayâ€™da Ä°lkay GÃ¼ndoÄŸanâ€™Ä±n geleceÄŸiyle ilgili dikkat Ã§eken bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±. 35 yaÅŸÄ±ndaki deneyimli orta sahanÄ±n, kariyerinin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde daha fazla forma ÅŸansÄ± bulabileceÄŸi bir takÄ±mda dÃ¼zenli olarak oynamak istediÄŸi belirtildi.

Haberin DevamÄ±

Galatasarayda sÃ¼rpriz Ocakta ayrÄ±lÄ±yor

TEKLÄ°FLERÄ° DEÄžERLENDÄ°RECEK

Sezon sonunda Galatasaray ile olan sÃ¶zleÅŸmesi sona erecek olan Ä°lkayâ€™Ä±n, bu nedenle ara transfer dÃ¶neminde gelecek teklifleri deÄŸerlendirmeye sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Gözden KaçmasÄ±nA Milli TakÄ±mÄ±n ikinci rakibi Ä°talyaA Milli TakÄ±m'Ä±n ikinci rakibi Ä°talya!Haberi görüntüle

Â

Galatasarayda sÃ¼rpriz Ocakta ayrÄ±lÄ±yor

ARABÄ°STAN'DAN TEKLÄ°FLER VAR

TecrÃ¼beli futbolcuyla Suudi Arabistanâ€™dan bazÄ± kulÃ¼plerin ilgilendiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, olasÄ± tekliflerin ara transfer dÃ¶nemine yaklaÅŸtÄ±kÃ§a netleÅŸmesi bekleniyor. Ä°lkayâ€™Ä±n Ã¶nceliÄŸinin ise kariyerinin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde dÃ¼zenli forma giyebileceÄŸi ve Ã¶nemli bir rol Ã¼stlenebileceÄŸi bir projede yer almak olduÄŸu kaydedildi.

Gözden KaçmasÄ±nTÃ¼rkiye-Ä°talya maÃ§Ä± Ã¶ncesi yazdÄ±: Cesaret, sabÄ±r ve ArdaTürkiye-Ä°talya maçÄ± öncesi yazdÄ±: Cesaret, sabÄ±r ve Arda!Haberi görüntüle

Galatasarayda sÃ¼rpriz Ocakta ayrÄ±lÄ±yor


Galatasarayâ€™Ä±n da oyuncunun geleceÄŸiyle ilgili geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ettiÄŸi belirtilirken, ocak ayÄ±nda yaÅŸanacak geliÅŸmeler Ä°lkay GÃ¼ndoÄŸanâ€™Ä±n sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lardaki kariyerinin devam edip etmeyeceÄŸi konusunda belirleyici olacak.

Gözden KaçmasÄ±nAziz YÄ±ldÄ±rÄ±mdan karar SÃ¶zleÅŸmesi uzatÄ±lÄ±yorAziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan karar! SözleÅŸmesi uzatÄ±lÄ±yorHaberi görüntüle

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Galatasaray#Transfer#AyrÄ±lÄ±k

BAKMADAN GEÇME!