Galatasaray'da sÃ¼rpriz! Ocak'ta ayrÄ±lÄ±yor

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Galatasarayâ€™da milli araya ikinci sÄ±rada girilirken, teknik direktÃ¶r Okan Buruk ve ekibi bir yandan sezonun geri kalanÄ±nda yarÄ±ÅŸÄ±lacak kulvarlar iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken diÄŸer yandan kadro planlamasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na hÄ±z verdi. SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larâ€™da devre arasÄ± transfer dÃ¶nemi yaklaÅŸÄ±rken sÃ¼rpriz bir ayrÄ±lÄ±k ihtimali de gÃ¼ndeme geldi.

DAHA FAZLA FORMA GÄ°YMEK Ä°STÄ°YOR

Galatasarayâ€™da Ä°lkay GÃ¼ndoÄŸanâ€™Ä±n geleceÄŸiyle ilgili dikkat Ã§eken bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±. 35 yaÅŸÄ±ndaki deneyimli orta sahanÄ±n, kariyerinin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde daha fazla forma ÅŸansÄ± bulabileceÄŸi bir takÄ±mda dÃ¼zenli olarak oynamak istediÄŸi belirtildi.

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TEKLÄ°FLERÄ° DEÄžERLENDÄ°RECEK

Sezon sonunda Galatasaray ile olan sÃ¶zleÅŸmesi sona erecek olan Ä°lkayâ€™Ä±n, bu nedenle ara transfer dÃ¶neminde gelecek teklifleri deÄŸerlendirmeye sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

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ARABÄ°STAN'DAN TEKLÄ°FLER VAR

TecrÃ¼beli futbolcuyla Suudi Arabistanâ€™dan bazÄ± kulÃ¼plerin ilgilendiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, olasÄ± tekliflerin ara transfer dÃ¶nemine yaklaÅŸtÄ±kÃ§a netleÅŸmesi bekleniyor. Ä°lkayâ€™Ä±n Ã¶nceliÄŸinin ise kariyerinin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde dÃ¼zenli forma giyebileceÄŸi ve Ã¶nemli bir rol Ã¼stlenebileceÄŸi bir projede yer almak olduÄŸu kaydedildi.

Galatasarayâ€™Ä±n da oyuncunun geleceÄŸiyle ilgili geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ettiÄŸi belirtilirken, ocak ayÄ±nda yaÅŸanacak geliÅŸmeler Ä°lkay GÃ¼ndoÄŸanâ€™Ä±n sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lardaki kariyerinin devam edip etmeyeceÄŸi konusunda belirleyici olacak.

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