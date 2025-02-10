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Galatasaray'da sürpriz Mauro Icardi gelişmesi!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig
Galatasarayda sürpriz Mauro Icardi gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 13:35

Przemyslaw Frankowski'nin transferi sonrasında yabancı sayısı 15'e yükselecek olan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ismi kontenjan nedeniyle Süper Lig A Takım listesine yazılmayacak.

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Ara transfer döneminde kadrosunu Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Carlos Cuesta ve Mario Lemina gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray, Lens forması giyen Polonyalı kanat oyuncusu Przemyslaw Frankowski'yi de renklerine bağlamak üzere.

TRT Spor'un haberine göre; Frankowski'nin transferi sonrasında yabancı sayısı 15'e yükselecek olan Galatasaray'da sezonu büyük ölçüde kapatan Mauro Icardi'nin ismi Süper Lig listesine yazılmayacak.

UEFA listesine eklenen Mauro Icardi, iyileşmesi ve şans verilmesi halinde ligin ikinci yarısında yalnızca Avrupa maçlarında forma giyebilecek

Geçtiğimiz günlerde tedavisi ile ilgili İstanbul'a gelen Mauro Icardi, daha sonra Türkiye'den ayrılmıştı.

31 yaşındaki Arjantinli golcünün Galatasaray'la Haziran 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor.

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ICARDI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mauro Icardi, bu sezon sakatlanmadan önce Galatasaray'da 14 maça çıkmış ve 6 gol - 2 asistlik performans sergilemişti.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig

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