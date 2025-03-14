Haberin DevamÄ±

Galatasaray'Ä±n UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada sakatlanan Mauro Icardi, sezonu kapatmÄ±ÅŸtÄ±.

MAURO ICARDI Ä°Ã‡Ä°N SÃœRPRÄ°Z Ä°DDÄ°A!

YÄ±ldÄ±z golcÃ¼nÃ¼n sakatlÄ±ÄŸÄ± sonrasÄ± Galatasaray'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesini donduracaÄŸÄ± hatta fesih ihtimalinin bile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edilmiÅŸti.Â Ã‡apraz baÄŸlarÄ± kopan ve yaz transfer dÃ¶nemi iÃ§in farklÄ± takÄ±mlarÄ±n ilgilisini Ã§eken Arjantinli yÄ±ldÄ±zÄ±n tedavi sÃ¼reci devam ederken sÃ¼rpriz bir transfer iddiasÄ± ortaya atÄ±ldÄ±.

4 AVRUPA KULÃœBÃœ PEÅžÄ°NDE

Arjantin basÄ±nÄ±ndan El Intransigente'de yer alan habere gÃ¶re, Avrupa'dan 4 kulÃ¼p Mauro Icardi'nin peÅŸinde. Bu kulÃ¼plerin Napoli, Roma, Real Sociedad ve Girona olduÄŸu ifade edildi.

Â

Haberin DevamÄ±

SAKATLIK DURUMU BELÄ°RSÄ°ZLÄ°K YARATIYOR

Icardi ile ilgilenen takÄ±mlarÄ±n, futbolcunun sahalara dÃ¶nÃ¼ÅŸ tarihinin belirsiz olmasÄ± nedeniyle somut adÄ±m atmak iÃ§in biraz daha bekleyeceÄŸi vurgulandÄ±.

87 MAÃ‡TA 61 GOL, 22 ASÄ°ST KATKISI

2026'ya kadar Galatasaray ile sÃ¶zleÅŸmesi bulunan Icardi, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 87 maÃ§ta 61 gol ve 22 asistlik skor katkÄ±sÄ± verdi.