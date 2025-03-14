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Galatasaray'da sürpriz Mauro Icardi geliÅŸmesi! 4 Avrupa kulübü peÅŸinde

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#Galatasaray#Icardi#Transfer
Galatasarayda sÃ¼rpriz Mauro Icardi geliÅŸmesi 4 Avrupa kulÃ¼bÃ¼ peÅŸinde
OluÅŸturulma Tarihi: Mart 14, 2025 16:39

Galatasaray!da sakatlanarak sezonu kapatan Arjantinli golcÃ¼ Icardi iÃ§in bomba bir transfer dedikodusu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Avrupa'nÄ±n 4 kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n golcÃ¼ oyuncunun peÅŸinde olduÄŸu iddia edildi.

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Galatasaray'Ä±n UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada sakatlanan Mauro Icardi, sezonu kapatmÄ±ÅŸtÄ±.

MAURO ICARDI Ä°Ã‡Ä°N SÃœRPRÄ°Z Ä°DDÄ°A!

YÄ±ldÄ±z golcÃ¼nÃ¼n sakatlÄ±ÄŸÄ± sonrasÄ± Galatasaray'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesini donduracaÄŸÄ± hatta fesih ihtimalinin bile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edilmiÅŸti.Â  Ã‡apraz baÄŸlarÄ± kopan ve yaz transfer dÃ¶nemi iÃ§in farklÄ± takÄ±mlarÄ±n ilgilisini Ã§eken Arjantinli yÄ±ldÄ±zÄ±n tedavi sÃ¼reci devam ederken sÃ¼rpriz bir transfer iddiasÄ± ortaya atÄ±ldÄ±.

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4 AVRUPA KULÃœBÃœ PEÅžÄ°NDE

Arjantin basÄ±nÄ±ndan El Intransigente'de yer alan habere gÃ¶re, Avrupa'dan 4 kulÃ¼p Mauro Icardi'nin peÅŸinde. Bu kulÃ¼plerin Napoli, Roma, Real Sociedad ve Girona olduÄŸu ifade edildi.

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Galatasarayda sÃ¼rpriz Mauro Icardi geliÅŸmesi 4 Avrupa kulÃ¼bÃ¼ peÅŸinde

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SAKATLIK DURUMU BELÄ°RSÄ°ZLÄ°K YARATIYOR

Icardi ile ilgilenen takÄ±mlarÄ±n, futbolcunun sahalara dÃ¶nÃ¼ÅŸ tarihinin belirsiz olmasÄ± nedeniyle somut adÄ±m atmak iÃ§in biraz daha bekleyeceÄŸi vurgulandÄ±.

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87 MAÃ‡TA 61 GOL, 22 ASÄ°ST KATKISI

2026'ya kadar Galatasaray ile sÃ¶zleÅŸmesi bulunan Icardi, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 87 maÃ§ta 61 gol ve 22 asistlik skor katkÄ±sÄ± verdi.

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#Galatasaray#Icardi#Transfer

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