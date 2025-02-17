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Galatasaray'da sürpriz Ismail Jakobs kararı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Ismail Jakobs
Galatasarayda sürpriz Ismail Jakobs kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 13:24

Galatasaray, sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Senegalli sol bek Ismail Jakobs için Monaco'yla masaya oturacak. Sarı-kırmızılılar, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği katkıyı alamadığı Jakobs ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

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Galatasaray, yaz transfer döneminde Monaco'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı Ismail Jakobs ile ilgili kararını verdi.

Sporx'in haberine göre; Galatasaray, sık sakatlık yaşayan ve takımı uzun süre yalnız bırakan Jakobs ile yola devam etmek istemiyor.

MONACO İLE GÖRÜŞÜLECEK

Galatasaray, 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu bulunan 25 yaşındaki futbolcu için Monaco ile masaya oturacak.

JAKOBS'UN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da yıllık 2,1 milyon Euro garanti ücret kazanan Jakobs, sarı-kırmızılı formayla bugüne dek 16 maça çıkarken 1 asist yaptı, 2 de sarı kart gördü.

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#Transfer#Galatasaray#Ismail Jakobs

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