Galatasaray'da sürpriz Ismail Jakobs kararı

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Galatasaray, yaz transfer döneminde Monaco'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı Ismail Jakobs ile ilgili kararını verdi.

Sporx'in haberine göre; Galatasaray, sık sakatlık yaşayan ve takımı uzun süre yalnız bırakan Jakobs ile yola devam etmek istemiyor.

MONACO İLE GÖRÜŞÜLECEK

Galatasaray, 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu bulunan 25 yaşındaki futbolcu için Monaco ile masaya oturacak.

JAKOBS'UN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da yıllık 2,1 milyon Euro garanti ücret kazanan Jakobs, sarı-kırmızılı formayla bugüne dek 16 maça çıkarken 1 asist yaptı, 2 de sarı kart gördü.