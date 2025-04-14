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Galatasaray'da sürpriz Icardi gelişmesi! İtalyanlar duyurdu

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#Icardi#Galatasaray#Transfer
Galatasarayda sürpriz Icardi gelişmesi İtalyanlar duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 11:14

Galatasaray'da sakatlanarak sezonu kapatan Icardi için sürpriz bir transfer gelişmesi ortaya çıktı. İtalyan basını yıldız oyuncunun geleceği hakkında çarpıcı iddiada bulundu.

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi için, Galatasaray ile sözleşmesini donduracağı, fesih ihtimalinin bile görüşüldüğü iddia edilmişti.

Çapraz bağları kopan ve yaz transfer dönemi için farklı takımların ilgisini çeken Arjantinli yıldız oyuncunun tedavi süreci devam ederken sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TEK ÖNCELİĞİ

İtalyan basını interlive.it'in haberine göre Icardi'nin Galatasaray'a vedası gerçekleşirse, tek bir önceliği olacak: Arjantin'e dönmek. Özel hayatında karmaşık bir dönemden geçen yıldız oyuncu, Wanda Nara ile olan boşanma sürecinde uzun bir süre gündem olmuştu. Icardi'nin, kızlarına yakın olmak için Arjantin önceliği olabilir.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI
Mauro Icardi, bu sezon sakatlık geçirmeden önce 14 resmi maça çıkarak 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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Arjantinli oyuncu, geçen yıl 47 resmi maçta oynayarak 32 gol ve 12 asist kaydetmişti.

 

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#Icardi#Galatasaray#Transfer

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