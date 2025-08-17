×
Galatasaray'da sürpriz Icardi gelişmesi!

Güncelleme Tarihi:

Galatasarayda sürpriz Icardi gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2025 14:19

Galatasaray 281 gün sonra golle sahalara dönen yıldız futbolcu Mauro Icardi ile sözleşme uzatmayı düşünüyor.

Galatasaray'da Icardi, 281 gün sonra formasına kavuştu. Deneyimli golcü, uzun süreli sakatlığının ardından sahalara golle döndü. Ayrıca sarı kırmızılı kulüp de Arjantinli futbolcu ile sözleşme yenilemeyi düşünüyor.

32 yaşındaki futbolcu böylece 281 gün sonra yeşil zeminde yer aldı. 87'nci dakikada skoru belirleyen golü kaydeden Icardi, ayrıca uzun bir aranın ardından gol sevinci de yaşamış oldu. Arjantinli futbolcunun, milli maç arasına kadar oynayacak mücadelelerde de oyunun gidişatına göre süre bulabileceği öğrenildi.

YÖNETİM SÖZLEŞME UZATMAYI PLANLIYOR, ICARDI MAAŞINDA İNDİRİME GİDEBİLİR

Sarı kırmızılı yönetim sahalara dönen 32 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmayı planlıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli golcünün de maaşında indirime gidebileceği gelen haberler arasında.

Yönetimin hedefi, golcü futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıllık anlaşma sağlamak.

#Icardi#Galatasaray#Sözleşme

