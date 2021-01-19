Galatasaray'da sürpriz Henry Onyekuru gelişmesi! Transferde Quincy Promes sesleri...

Spor Arena Dış Haberler | Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Henry Onyekuru transferini bitirme noktasına gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde bavulları ile birlikte İstanbul'a gelen Nijeryalı futbolcu için Fransa'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

MONACO İLE GÖRÜŞMELERDE PÜRÜZ VAR

Manu Lonjon'un haberine göre Henry Onyekuru için Galatasaray ve Monaco arasında yapılan görüşmelerde pürüz çıktı. Onyekuru ve Galatasaray arasında anlaşma sağlansa da sarı kırmızılı kulübün Fransız ekibiyle yaptığı görüşmelerin karmaşık bir hal aldığı belirtildi.

ONYEKURU'NUN ALTERNATİFİ PROMES

Galatasaray'ın Onyekuru dışında transfer çalışmaları da devam ediyor. Yine Lonjon'un haberine göre Galatasaray, Ajax'tan Quincy Promes'i kiralamak için nabız yokladı.

AJAX İLE GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Sarı kırmızılıların Promes transferi için Ajax ile görüştüğü ve kiralık transfer üzerinde konuşulduğu kaydedildi.

29 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu sezon Ajax ile toplam 22 maça çıkarken 6 gol ve 1 asist kaydetmişti.

AİLE ÜYESİNİ BIÇAKLADI İDDİASI

Quincy Promes’in, Temmuz ayında ailesinden birini bıçakladığı iddia edilmişti. Hollanda basını, bir aile partisine katılan Promes'in akrabasıyla tartışmaya girdiğini ve Hollandalı futbolcunun aile üyesini bıçakladığını iddia etmişti. Hatta yıldız futbolcunun yapılan suçlama nedeniyle 4 yıl hapis cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtiliyordu.

2019 yılında Sevilla'dan 15 milyon Euro'ya Ajax'a transfer edilen Promes, Spartak Moskova, Go Ahead Eagles ve Twente takımlarının da formalarını giymişti.

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