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Futbol
Haber Giriş: 30.08.2020 - 14:41 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da sürpriz gelişme! Hakan Balta dönüyor...

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Galatasaray'da sürpriz gelişme! Hakan Balta dönüyor...
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulübeye bir takviye daha yaptı. Selçuk İnan, Albert Riera'dan sonra Hakan Balta'nın da teknik ekibe katılması bekleniyor.

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Galatasaray, bu sefer transferi kulübeye yapıyor. Terim, Riera'nın arından eski bir Galatasaraylı Hakan Balta'yı da kadrosuna katıyor.

Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, Terim yeni sezonda antrenör kadrosuna bir yeni ismi daha ekliyor. Başarılı çalıştırıcının an itibarıyla yardımcılık görevini Levent Şahin sürdürürken geçtiğimiz dönem Hasan Şaş ile yol ayrımına gidilmişti.

HAFTA BAŞINDA AÇIKLANABİLİR

Daha önce Selçuk İnan'ın futbolu noktalaması ve yeni sezonda Terim'in ekibinde olacağı açıklanmıştı. BeIN Sports'un haberine göre, Galatasaray'ın bir başka emektar ismi Hakan Balta da yardımcı antrenör olarak hafta başında teknik heyete dahil olacak.

Galatasaray'da bir diğer eski futbolcu Wesley Sneijder'in de ismi teknik ekipte görev alması için anılmıştı. Hollanda basını ise Sneijder'in bir süre dinlenmek istediğini duyurmuştu.

Galatasarayda sürpriz gelişme Hakan Balta dönüyor...

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