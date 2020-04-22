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GeriFutbol Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Kulüp resmi siteden duyurdu
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Futbol
Haber Giriş: 22.04.2020 - 20:02,Son Güncelleme:

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Kulüp resmi siteden duyurdu

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Kulüp resmi siteden duyurdu
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Galatasaray'da Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü yapan ve Terim'in medya ilişkilerini yöneten Hande Sümertaş görevinden ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzde, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Hande Sümertaş görevinden ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü"

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