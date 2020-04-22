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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Kulüp resmi siteden duyurdu
Galatasaray'da Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü yapan ve Terim'in medya ilişkilerini yöneten Hande Sümertaş görevinden ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüzde, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Hande Sümertaş görevinden ayrılmıştır.
Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz.
Galatasaray Spor Kulübü"
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