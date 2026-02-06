×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Kazımcan Karataş, Başakşehir'e kiralandı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Kazımcan Karataş#Transfer
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 21:25

Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcusu Kazımcan Karataş'ın Başakşehir'e kiralandığını açıkladı.

Kış transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

KAZIMCAN, BAŞAKŞEHİR'E GİTTİ

Yusuf Demir ve Berkan Kutlu'yla yollarını ayıran Sarı kırmızılılar, genç sol beki Kazımcan Karataş'ı da Başakşehir'e gönderdi. 23 yaşındaki oyuncu sezonun kalanı Başakşehir'de geçirecek. Galatasaray, transferi TFF'ye de bildirdi.

GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI

Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın sezon sonuna kadar RAMS Başakşehir'e kiralandığını KAP'a bildirdi. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş’ın 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kazımcan Karataş, bu sezon Galatasaray formasıyla 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası, 2'si Turkcell Süper Kupa olmak üzere 13 resmi maçta 728 dakika forma giydi.

 

 

 

 

#Galatasaray#Kazımcan Karataş#Transfer

