Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali!

Galatasaray’da bu sezon ilk 11’deki yerini kaybeden Kaan Ayhan, transfer döneminde Körfez kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı.

HT Spor'un haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri’nden Dubai merkezli bir kulüp, milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray yönetimi şu an için resmi bir teklif almadı ancak Dubai temsilcisinin önümüzdeki haftalarda kiralama veya bonservis bedelli transfer için girişimde bulunabileceği konuşuluyor.

Sarı-kırmızılı formayla son dönemde Okan Buruk’un rotasyon tercihlerinde geri planda kalan Kaan Ayhan’ın, ocak ayı itibarıyla geleceği yeniden şekillenebilir. Kaan Ayhan’ın daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.

250 DAKİKA SÜRE BULABİLDİ

Tecrübeli futbolcu bu sezon Süper Lig'de 9, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta görev aldı ancak toplamda 250 dakika sahada kalabildi.