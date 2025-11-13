×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Kaan Ayhan
Galatasarayda sürpriz ayrılık ihtimali
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 11:30

Galatasaray'da forma şansı bulmakta güçlük çeken Kaan Ayhan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kulüp talip oldu. Daha fazla süre almak isteyen milli futbolcu ayrılığa sıcak bakıyor.

Haberin Devamı

Galatasaray’da bu sezon ilk 11’deki yerini kaybeden Kaan Ayhan, transfer döneminde Körfez kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı.

HT Spor'un haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri’nden Dubai merkezli bir kulüp, milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Gözden Kaçmasınİtalyanlar duyurdu: Mauro Icardiden dev talibe yeşil ışık Transferde China Suarez detayı...İtalyanlar duyurdu: Mauro Icardi'den dev talibe yeşil ışık! Transferde China Suarez detayı...Haberi görüntüle

Galatasaray yönetimi şu an için resmi bir teklif almadı ancak Dubai temsilcisinin önümüzdeki haftalarda kiralama veya bonservis bedelli transfer için girişimde bulunabileceği konuşuluyor.

Sarı-kırmızılı formayla son dönemde Okan Buruk’un rotasyon tercihlerinde geri planda kalan Kaan Ayhan’ın, ocak ayı itibarıyla geleceği yeniden şekillenebilir. Kaan Ayhan’ın daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.

Galatasarayda sürpriz ayrılık ihtimali

Haberin Devamı

250 DAKİKA SÜRE BULABİLDİ

Tecrübeli futbolcu bu sezon Süper Lig'de 9, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta görev aldı ancak toplamda 250 dakika sahada kalabildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Kaan Ayhan

BAKMADAN GEÇME!