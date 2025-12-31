Galatasaray'da sürpriz ayrılık!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Futbol Direktörü Yardımcısı Ayhan Akman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Ayhan Akman yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Galatasaraylılar,

Herkese sağlıklı, mutlu seneler diliyorum.

11 yıl boyunca Galatasaray formasını gururla taşıdım, Şanlı Galatasaray’ı en güzel şekilde temsil etmek için mücadele ettim. Şampiyonluklar yaşadım, kupalar kazandım, kaptanlık yaptım. Muhteşem sevinçler tattım, harika anılar biriktirdim. Tarifi imkansız duygularla Kadıköy’de kaldırdığımız efsanevi 2011-12 şampiyonluk kupasıyla birlikte, Galatasaray forması üzerimde iken kaptan olarak futbolu bıraktım. Ancak bu bir son olmadı benim için, bu camianın bir ferdi olarak Galatasaray’a hizmet etmeye devam ettim. Antrenörlük ve profesyonel idarecilik görevlerinde bulundum, kulübümüz için daima en iyisini yapmaya çalıştım. Üyesi olma şansına eriştiğim Galatasaray’ımızda 4’ü futbolcu olarak toplam 7 şampiyonluk kazandık, hep birlikte. Yeni bir şampiyonluğun daha yolda olduğuna, 2025-26 sezonu sonunda da zirvede olacağımıza yürekten inanıyorum.

Haberin Devamı