Galatasaray'da Stuttgart maçı öncesi gözler Okan Buruk'ta!

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Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle çıkışını sürdüren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir sınava hazırlanıyor. Son Avrupa maçında Lille'i mağlup ederek moral depolayan sarı-kırmızılılar, yarın karşılaşacağı Stuttgart'ı da yenerek lig aşamasında ilk 24 takım arasına girme hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Cim Bom'da futbolcuların yükselen form grafiği teknik heyeti sevindirirken, ilk 11 için yaşanan rekabet de dikkat çekiyor.

KANATLARDA BÜYÜK REKABET!

Galatasaray'da Stuttgart karşılaşması öncesinde en büyük soru işaretlerinden biri kanatlarda kimin görev alacağı.

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Son haftalarda performanslarını yukarı taşıyan Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz, ilk 11 için güçlü adaylar arasında bulunuyor. Hücumdaki hareketlilikleri, savunma arkasına yaptıkları koşular ve rakip savunmaya uyguladıkları baskıyla öne çıkan iki milli futbolcu, formayı bırakmaya niyetli değil.

Öte yandan Rafael Leao'nun da takıma uyum sürecini geride bırakarak fiziksel ve teknik açıdan ritmini bulmaya başlaması, rekabeti daha da artırdı. Portekizli yıldızın bire bir pozisyonlardaki etkinliği ve sürati, Stuttgart savunmasına karşı önemli bir hücum silahı olarak değerlendiriliyor.

LEROY SANE DE FORMAYA TALİP

Sarı-kırmızılılarda bir diğer önemli seçenek ise Leroy Sane. Konyaspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Alman futbolcu, sonradan dahil olduğu mücadelede sergilediği istekli görüntüyle teknik heyetin beğenisini kazandı.

Stuttgart'ı ve Alman futbolunun oyun anlayışını yakından tanıyan Sane'nin, bu önemli karşılaşmada nasıl değerlendirileceği merak konusu. Okan Buruk'un kanatlardaki tercihini yaparken oyuncularının son dönem performanslarının yanı sıra rakibin savunma yerleşimini ve geçiş oyunundaki zaaflarını da dikkate alması bekleniyor.

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ORTA SAHADA LEMINA-SARA İKİLEMİ

Galatasaray'da yalnızca hücum hattında değil, orta sahada da ciddi bir forma rekabeti yaşanıyor. Fenerbahçe derbisinde ortaya koyduğu mücadeleci futbolla öne çıkan Mario Lemina, Konyaspor karşılaşmasında yedek kulübesinde beklemişti. Gabonlu futbolcunun yerine ilk 11'de görev alan Gabriel Sara ise yaptığı 2 asistle galibiyetin mimarlarından biri olmuştu.

Sara'nın oyun kurulumundaki etkinliği, pas kalitesi ve hücuma verdiği destek, Stuttgart karşılaşması öncesinde elini güçlendirdi. Lemina ise fiziksel gücü, top kazanma becerisi ve savunma güvenliğine yaptığı katkıyla teknik heyetin önemli kozlarından biri olmayı sürdürüyor.

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Okan Buruk'un orta sahada daha dirençli bir yapı mı yoksa hücum organizasyonlarında daha üretken bir düzen mi tercih edeceği, ilk 11'in şekillenmesinde belirleyici olacak.

OKAN BURUK RAKİBİ MERCEK ALTINA ALDI

Stuttgart karşılaşmasına büyük önem veren Okan Buruk'un Alman temsilcisinin son maçlarını detaylı şekilde analiz ettiği öğrenildi. Özellikle rakibin önde baskı yaptığı anlar, savunma geçişleri ve kanatlardaki yerleşimi üzerinde duran deneyimli teknik adamın, oyuncularının özelliklerine göre farklı hücum planları hazırladığı belirtildi. Galatasaray'ın karşılaşmada topa sahip olarak oyunu kontrol etmenin yanı sıra hızlı hücumlarla rakip savunmanın arkasında boşluk bulmayı hedefleyebileceği değerlendiriliyor.

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SON KARAR MAÇ ÖNCESİNDE

Sarı-kırmızılı takımda birçok futbolcunun formda olması, Okan Buruk'un elini güçlendirirken kadro tercihini de zorlaştırıyor. Tecrübeli teknik adamın son antrenmanlarda oyuncularının fiziksel durumlarını yakından takip ederek Stuttgart karşısında sahaya süreceği kadroyu netleştirmesi bekleniyor. Galatasaray'da hedef ise net: Şampiyonlar Ligi'nde Lille galibiyetinin ardından Stuttgart engelini de aşarak Avrupa'daki yükselişi sürdürmek.