Galatasaray'da stopere yeni aday: Koni De Winter! Genoa bonservisini belirledi

Haberin Devamı

Carlos Cuesta ve Victor Nelsson'la yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, stoper bölgesini güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce Manchester City'den Manuel Akanji ve Monaco'da Wilfried Singo için temaslarda bulunan Sarı-kırmızılılar, bu kez rotayı İtalya'ya çevirdi.

Repubblica Genova'nın haberine göre; Galatasaray, Genoa forması giyen Belçikalı stoper Koni De Winter için mavi-kırmızılı kulübün kapısını çaldı.

25 MİLYON EURO!

Genoa geçtiğimiz yaz Juventus'tan 8 milyon euro (+ sonraki satıştan yüzde 20 pay) karşılığında transfer ettiği De Winter için Galatasaray'dan en az 25 milyon euro bonservis bedeli + bonuslar talep etti.

BİRÇOK KULÜBÜN TAKİBİNDE

23 yaşındaki 1.91'lik savunmacıyla İtalya'dan Inter, İspanya'dan Villarreal, Portekiz'den Sporting Lisbon, İngiltere'den ise Bournemouth, West Ham ve Crystal Palace'ın ilgilendiği belirtiliyor.

Haberin Devamı

3 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

De Winter'in Genoa ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla İtalya Serie A'da 25 maça çıkan De Winter, 3 gol attı ve sahada bulunduğu 2133 dakikada 6 sarı kart gördü.

De Winter Mart ayında ilk kez sırtına geçirdiği Belçika Milli Takımı formasını da bugüne dek 3 kez terletti.