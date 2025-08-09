Galatasaray'da stopere yeni aday: Koni De Winter! Genoa bonservisini belirledi

Güncelleme Tarihi:
Carlos Cuesta ve Victor Nelsson'la yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, stoper bölgesini güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Daha önce Manchester City'den Manuel Akanji ve Monaco'da Wilfried Singo için temaslarda bulunan Sarı-kırmızılılar, bu kez rotayı İtalya'ya çevirdi.
Repubblica Genova'nın haberine göre; Galatasaray, Genoa forması giyen Belçikalı stoper Koni De Winter için mavi-kırmızılı kulübün kapısını çaldı.
25 MİLYON EURO!
Genoa geçtiğimiz yaz Juventus'tan 8 milyon euro (+ sonraki satıştan yüzde 20 pay) karşılığında transfer ettiği De Winter için Galatasaray'dan en az 25 milyon euro bonservis bedeli + bonuslar talep etti.
BİRÇOK KULÜBÜN TAKİBİNDE
23 yaşındaki 1.91'lik savunmacıyla İtalya'dan Inter, İspanya'dan Villarreal, Portekiz'den Sporting Lisbon, İngiltere'den ise Bournemouth, West Ham ve Crystal Palace'ın ilgilendiği belirtiliyor.
3 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
De Winter'in Genoa ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla İtalya Serie A'da 25 maça çıkan De Winter, 3 gol attı ve sahada bulunduğu 2133 dakikada 6 sarı kart gördü.
De Winter Mart ayında ilk kez sırtına geçirdiği Belçika Milli Takımı formasını da bugüne dek 3 kez terletti.