Galatasaray'da stoper yetiştirmek gelenek!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Sarı kırmızılı kulübün altyapısının A takıma son armağanı ve kazandığı isim Emin Bayram oldu. Galatasaray’da son 25 yılda kulüp tarihine damga vuran yerli stoperler hep altyapıdan yetişti. Bülent Korkmaz ile başlayan ve Semih Kaya, Ozan Kabak ile devam eden bu gelenekte bayrağı şimdi de 17 yaşındaki genç futbolcu devraldı. Altyapıdan yetişip Galatasaray Kulübü’ne en çok kazandıran mevkii ise tartışmasız stoper bölgesi oldu. Bülent Korkmaz, Galatasaray forması ile tam 18 kupa kazandı. Altyapıdan yetişen ve yıllarca kaptanlık yapan Korkmaz, kariyerinde en çok kupa kazanan Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

Ortak özellikleri Fatih Terim

Galatasaray forması ile 8 şampiyonluk, 6 Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 Avrupa Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan ve toplamda 29 kupası bulunan Korkmaz’ın ardından Galatasaray’da bu gelenek Semih Kaya ile devam etti. Kaya da Fatih Terim’in kendisine A Takımda verdiği şansı çok iyi kullandı ve uzun yıllar stoper bölgesinin değişilmez ismi olurken Galatasaray forması ile tam 12 kupa kazandı. 4 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Süper Kupası kazanan Semih Kaya, ayrılırken de kulübünün 2 milyon Euro bonservis geliri elde etmesini sağladı. Alt yapıdan yetişen bu 4 stoperin ise ortak özelliği ise Fatih Terim ile çalışmaları…

13 maçta forma giydi, rekor para kazandırdı

Terim’in, stoper bölgesindeki 3. hediyesi ise Ozan Kabak oldu! Tecrübeli teknik adamın güvenerek ilk 11’de ısrarla şans verdiği Ozan, Galatasaray forması ile sadece 13 resmi maça çıkarak sarı kırmızılı kulübe tam 11 milyon Euro’luk bonservis geliri kazandırdı. Ve Galatasaray’daki bu stoper geleneğini Emin Bayram sürdürecek. Top tekniği, hava topu üstünlüğü, soğukkanlılığı ile gözüne giren Emin’in kendini her alanda geliştirmesi adına yoğun mesai harcanacak. Trabzonspor maçına ilk 11’de başlaması beklenen Emin konusunda Terim diğer isimlerde olduğu gibi yine ısrarcı olacak.

Lemina 2-3 hafta yok

Galatasaray'da sakatlar kervanına eklenen son isim olan Mario Lemina’nın durumu belli oldu. Sarı kırmızılılardan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada “Oyuncumuz Mario Lemina’nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor maçını kaçıracak olan Gabonlu futbolcunun 2-3 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

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