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Galatasaray'da stoper transferi de tamam! İstanbul'a geliyor

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#El Chadaille Bitshiabu
Galatasarayda stoper transferi de tamam İstanbula geliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 13:42

Galatasaray, RB Leipzig'in Fransız stoperi El Chadaille Bitshiabu'nun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki genç savunmacı, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a davet edildi. İşte detaylar...

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Forvet bölgesini Deniz Gül ile güçlendiren ve savunma hattına da transfer dönemi kapanmadan bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, Al-Hilal'in stoper transferi yapamaması nedeniyle her konuda anlaşmaya vardığı Yusuf Akçiçek transferini gerçekleştiremedi.

Bunun üzerine sarı-kırmızılılar, eşzamanlı görüşmelerde bulunduğu Fransız savunmacı El Chadaille Bitshiabu'nun transferine noktayı koydu.

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SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK GELİYOR

Sky Sport Almanya'dan Philipp Hinze'nin haberine göre; RB Leipzig, Galatasaray'ın Bitshiabu için yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etti.

Galatasarayda stoper transferi de tamam İstanbula geliyor

İSTANBUL'A GELİYOR

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Oyuncuyla daha önce anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Bitshiabu'yu sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere için İstanbul'a davet etti. Fransız savunmacının kısa süre içinde Türkiye'de olması bekleniyor.

Galatasarayda stoper transferi de tamam İstanbula geliyor

15 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

PSG alt yapısından yetişen ve 2023 yazında 15 milyon Euro karşılığında RB Leipzig'in yolunu tutan Bitshiabu, Alman kulübünde 48 maçta şans bulurken sahada yer aldığı 2403 dakikada 2 sarı kart gördü.

Galatasarayda stoper transferi de tamam İstanbula geliyor

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#El Chadaille Bitshiabu

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