Galatasaray'da stoper transferi de tamam! İstanbul'a geliyor

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Forvet bölgesini Deniz Gül ile güçlendiren ve savunma hattına da transfer dönemi kapanmadan bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, Al-Hilal'in stoper transferi yapamaması nedeniyle her konuda anlaşmaya vardığı Yusuf Akçiçek transferini gerçekleştiremedi.

Bunun üzerine sarı-kırmızılılar, eşzamanlı görüşmelerde bulunduğu Fransız savunmacı El Chadaille Bitshiabu'nun transferine noktayı koydu.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK GELİYOR

Sky Sport Almanya'dan Philipp Hinze'nin haberine göre; RB Leipzig, Galatasaray'ın Bitshiabu için yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etti.

İSTANBUL'A GELİYOR

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Oyuncuyla daha önce anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Bitshiabu'yu sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere için İstanbul'a davet etti. Fransız savunmacının kısa süre içinde Türkiye'de olması bekleniyor.

15 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

PSG alt yapısından yetişen ve 2023 yazında 15 milyon Euro karşılığında RB Leipzig'in yolunu tutan Bitshiabu, Alman kulübünde 48 maçta şans bulurken sahada yer aldığı 2403 dakikada 2 sarı kart gördü.