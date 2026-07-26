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Galatasaray'da stoper rotası değişti! Bremer'den olumsuz yanıt

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#Galatasaray#Bremer#Lucumi
Galatasarayda stoper rotası değişti Bremerden olumsuz yanıt
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 19:37

Stoper transferinde Bremer'den istediği yanıtı alamayan Galatasaray'ın rotasını Bologna'nın Kolombiyalı savunmacısı John Lucumí'ye çevirdiği öne sürüldü.

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Yeni sezon öncesi savunmasını dünya çapında bir stoperle güçlendirmek isteyen Galatasaray için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

BREMER OLMADI

Galatasaray'ın ilk hedefi olan Bremer transferinde istediği sonucu alamadığı öne sürüldü.

Sarı-kırmızılıların Juventus'un Brezilyalı savunmacısına yıllık 8 milyon euro teklif ettiği ancak oyuncunun Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Galatasarayda stoper rotası değişti Bremerden olumsuz yanıt

GÖZLER LUCUMI'YE ÇEVRİLDİ

İtalyan basınından Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Bremer'den istediği yanıtı alamamasının ardından rotasını Bologna'nın Kolombiyalı stoperi John Lucumí'ye çevirdi.

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Haberde, sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki savunmacıya yıllık 5 milyon Euro teklif ettiği ve Lucumí'nin bu öneriyi ciddi şekilde değerlendirdiği ifade edildi.

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BOLOGNA'NIN BEKLENTİSİ

Bologna'nın ise yaklaşık 25 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde Lucumí'nin ayrılığına onay vermeye hazır olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Bologna ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Kolombiyalı stoperle Juventus'un da yakından ilgilendiği kaydedildi.

Galatasarayda stoper rotası değişti Bremerden olumsuz yanıt

PERFORMANSI

Dünya Kupası'nda da Galatasaraylı Davinson Sanchez ile Kolombiya savunmasını oluşturan Lucumi, geride bıraktığımız sezon 43 maça çıktı. Toplam 3.567 dakika sahada kalan 28 yaşındaki stoper, sezonu 1 gol ve 1 asistlik katkıyla tamamladı.

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#Galatasaray#Bremer#Lucumi

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