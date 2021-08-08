MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da St. Johnstone maçı hazırlıkları devam etti
GeriFutbol Galatasaray'da St. Johnstone maçı hazırlıkları devam etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 08.08.2021 - 22:03 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da St. Johnstone maçı hazırlıkları devam etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da St. Johnstone maçı hazırlıkları devam etti

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'nın St. Johnstone takımına konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Teknik çalışmayla devam eden idmanın ana bölümünde, hedefe yönelik taktik varyasyonlar üzerinde duruldu.
İdmanın ardından 26 yaşına giren Emre Taşdemir'in doğum günü kutlandı.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla St. Johnstone müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi