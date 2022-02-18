Galatasaray'da sportif direktör Sensibile'den ilk açıklamalar! 'Gururluyum'

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Galatasaray'da sportif direktörlük görevine getirilen Pasquale Sensibile ilk kez konuştu.

İşte Sensibile'nin açıklamaları;

Burada olmaktan dolayı oldukça mutluyum. Galatasaray'ın çok önemli bir tarihi var. Bu benim için çok önemli bir fırsat. Gurur duyuyorum

'ORTAK BİR AMAÇ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Hepimiz ortak bir amaç için çalışacağız. Bunun içerisinde biz, yönetimimiz, sportif ekibimiz ve taraftarımız var. İçinde bulunduğumuz durumu hep birlikte düzelteceğiz. Herkese teşekkür ediyorum.