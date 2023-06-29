Son dakika: Galatasaray’da Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, transfer için İngiltere'de! Hedefte 6 oyuncu var

Haberin Devamı

Yeni sezonda 3 elemeyi geçerek Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak isteyen ve transfer çalışmalarını bu doğrultuda yürüten Galatasaray’da Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur önceki akşam İngiltere’ye gitti. Erden Timur, hem listede yer alan önemli isimler hem de teklif alan Galatasaraylı oyuncuların transferini netleştirmek için soluğu Londra’da aldı.

Transferde vites yükseltme kararı alan sarı kırmızılılarda Timur’un İngiltere çıkarmasındaki öncelikli hedefleri de belli...

Gözden Kaçmasın Okan Buruk: Bu sene çifte hedefimiz var Haberi görüntüle

MiLOT RASHiCA

HEDEF 6-7 MİLYON EURO’YA KOSOVALI FUTBOLCUNUN BONSERVİSİNİ ALMAK

Galatasaray, geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonlukta önemli katkı sağlayan Milot Rashica’nın bonservisini almak istiyor.

Kosovalı futbolcu da Galatasaray’da kalmak istediğini aylar öncesinde hem kulübüne hem de menajerine iletti. Erden Timur, Norwich City Kulübü ile masaya oturacak.

Haberin Devamı

Erden Timur 6-7 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli ile bu transferi bitirmeye çalışacak.

NUNO TAVARES

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMA TEKLİFİYLE MASAYA OTURULACAK

Lucas Torreira transferinde Arsenal Kulübü sle güçlü ve samimi bir diyalog kuran Erden Timur, Londra temsilcisi ile iki önemli hamle için masaya oturacak. İlki ise Galatasaray, Arsenal’in geçen yıl Marsilya’ya kiraladığı Nuno Tavares’i istiyor. Mikel Arteta’nın da kadroda düşünmediği Portekizli sol bek için Galatasaray satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile İngiliz deviyle el sıkışmayı hedefliyor.

SACHA BOEY

ASLAN 14 MİLYON EURO’LUK TEKLİFİN 20 MİLYON EURO YAPILMASINI İSTİYOR

Arsenal ile gerçekleştirilecek zirvede Sacha Boey için de transfer görüşmesine imza atacak. Boey’i isteyen Arsenal Kulübü, Galatasaray’a 14 milyon Euro’luk resmi teklif yapmıştı. Arsenal’in bu teklifi reddedilirken Galatasaray, Fransız sağ bek için rakamı 20 milyon Euro seviyesine çıkarmaya çalışacak. Erden Timur, Boey için aynı zamanda Premier Lig ekiplerinden Brighton ile de masaya oturacak.

Haberin Devamı

ViCTOR NELSSON

SEVİLLA GERİ ÇEVRİLMİŞTİ BU KEZ SATIŞINA İZİN VERİLMESİNİ İSTİYOR

Geçtiğimiz yıl Sevilla’nın 17 milyon Euro’luk teklifi reddedilirken Victor Nelsson için Galatasaray’a bu kez sunulan rakam 22 milyon Euro.

Tottenham’ın istediği Nelsson da, menajerine de bu sezon Galatasaray’ın da kazançlı çıkacağı bir rakama transfer olmak istediğini belirtti. Danimarkalı stoper gitmeye sıcak bakarken Galatasaray, Tottenham ile görüşüp duruma nokta koymaya çalışacak.

FOFANA VE PULiSiC

WESLEY FOFANA’YA KİRALAMAK İSTEYEN ASLAN, PULİSİC İÇİN NABIZ YOKLAYACAK

MAURO İcardi’nin transfer sürecinin devam etmesi, Bafetimbi Gomis’in kontratının sona ermesi ve kulübe veda etmesi ile santrforsuz kalan Galatasaray’ın listesindeki isimlerden biri de Chelsea’de forma giyen Wesley Fofana... Fildişi Sahilli genç santrforu 1 yıllığına kiralamak için Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Chelsea’li yetkilileriyle görüşecek.

Haberin Devamı

Bu sezon Chelsea’de başarısız olan ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Christian Pulisic’in şartları, durumu, maliyeti ile alakalı da İngiliz deviyle görüşülecek. 2 kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayan ABD oyuncu için alınacak yanıta göre sarı kırmızılılar rotasını çizecek.

ZANiOLO’NUN ÖNCELiĞi TRANSFER OLMAK DEĞiL

Juventus’un ciddi olarak ilgilendiği Nicolo Zaniolo’nun menajeri Claudio Vigorelli önceliklerinin transfer olmadığını ifade etti. Vigorelli, Dazn’a şunları söyledi:

“Nicolo, G.Saray ile olumlu yönde ilerleyen bir gelişim yolculuğu var. Saha içi ve dışında uyumu yakaladı. Nicolo, İstanbul’da mutlu. Zaniolo’ya büyük güven duyan ve onu takımın kilit bir parçası olarak gören G.Saray ile ilişkilerimiz çok iyi.”

Haberin Devamı

CHRiSTiAN PULiSiC’DE CiMBOM’A DEV RAKiP

Galatasaray, Chelsea’de geride kalan sezonda beklentilerin uzağında kalan Christian Pulisic için nabız yoklamaya hazırlanırken bu transferde karşısında Milan gibi ciddi bir rakip bulunuyor. İtalyan devinin ABD’li oyuncu için 25 milyon Euro ödemeye hazır olduğu, Chelsea’dan ayrılmak isteyen Pulisic’in de transfere sıcak baktığı öne sürüldü.