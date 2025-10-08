×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi hakkında şoke eden gelişme!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Mauro Icardi
Galatasarayda sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi hakkında şoke eden gelişme
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 10:37

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve performansıyla eleştirilerin odağında olan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili karar verildi.

Haberin Devamı

Galatasaray'da sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen golleriyle sahalara dönen Mauro Icardi, buna rağmen bir türlü eski fiziksel formunu bulamaması nedeniyle eleştiriliyor.

DERBİDEN SONRA MADRİD'E GİTTİ

Özellikle son Beşiktaş mücadelesinde oyuna girdikten sonra hiçbir ikili mücadelede ayakta kalamayan Arjantinli santrforun, hocası Okan Buruk’un yüzüne bakmaması da tepki çekmişti. Icardi, takıma verilen izni fırsat bilerek soluğu Madrid’de aldı. Sevgilisi China Suarez ile birlikte tatil için İspanya’yı tercih eden Icardi’nin Madrid’deki paylaşımları İspanyol gazetelerinin de sayfalarını süsledi.

Gözden KaçmasınGalatasarayın devre arası transfer dönemindeki ilk hedefi belli oldu Okan Buruk yazın da çok istemiştiGalatasaray'ın devre arası transfer dönemindeki ilk hedefi belli oldu! Okan Buruk yazın da çok istemiştiHaberi görüntüle

SÖZLEŞME KARARI

Milli aradan sonra eski formuna kavuşup kavuşamayacağı merak edilen Icardi’nin Galatasaray’la olan mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Yıldız futbolcu yeni sözleşme beklentisini kulübe iletmiş durumda. Ancak Galatasaray cephesinde henüz tecrübeli oyuncuyla ilgili verilmiş bir karar yok.

Haberin Devamı

ŞU ANKİ DÜŞÜNCE, ICARDI'YLE YOLA DEVAM ETMEME YÖNÜNDE!

Hatta şu anki düşünce, Icardi ile yola devam etmeme yönünde. Ancak oyuncunun sezon içerisinde sergileyeceği performans, yeni sözleşme konusunda belirleyici olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Mauro Icardi

BAKMADAN GEÇME!