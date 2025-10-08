Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi hakkında şoke eden gelişme!

Haberin Devamı

Galatasaray'da sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen golleriyle sahalara dönen Mauro Icardi, buna rağmen bir türlü eski fiziksel formunu bulamaması nedeniyle eleştiriliyor.

DERBİDEN SONRA MADRİD'E GİTTİ

Özellikle son Beşiktaş mücadelesinde oyuna girdikten sonra hiçbir ikili mücadelede ayakta kalamayan Arjantinli santrforun, hocası Okan Buruk’un yüzüne bakmaması da tepki çekmişti. Icardi, takıma verilen izni fırsat bilerek soluğu Madrid’de aldı. Sevgilisi China Suarez ile birlikte tatil için İspanya’yı tercih eden Icardi’nin Madrid’deki paylaşımları İspanyol gazetelerinin de sayfalarını süsledi.

SÖZLEŞME KARARI

Milli aradan sonra eski formuna kavuşup kavuşamayacağı merak edilen Icardi’nin Galatasaray’la olan mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Yıldız futbolcu yeni sözleşme beklentisini kulübe iletmiş durumda. Ancak Galatasaray cephesinde henüz tecrübeli oyuncuyla ilgili verilmiş bir karar yok.

ŞU ANKİ DÜŞÜNCE, ICARDI'YLE YOLA DEVAM ETMEME YÖNÜNDE!

Hatta şu anki düşünce, Icardi ile yola devam etmeme yönünde. Ancak oyuncunun sezon içerisinde sergileyeceği performans, yeni sözleşme konusunda belirleyici olacak.