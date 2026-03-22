Galatasaray'da sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi için son karar!

Haberin Devamı

Avrupa’ya veda eden ve Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da, tüm gözler sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi’ye çevrildi.

BU KEZ YOLLAR AYRILIYOR

Sarı-kırmızılıların yeniden ayağa kalkmasında büyük rol oynayan isimlerden takım kaptanı Mauro Icardi ile büyük ihtimalle yeni sözleşme yapılmayacak.

Sezon sonunda kontratı bitecek olan 33 yaşındaki Arjantinli golcüyle bu kez yolların ayrılması planlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasını 38 maçta giyen Icardi, 15 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.