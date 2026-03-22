Galatasaray'da sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi için son karar!

#Transfer#Galatasaray#Mauro Icardi
Galatasarayda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi için son karar
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 09:10

Galatasaray yönetimi, geldiği günden bu yana taraftarının sevgilisi haline gelen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin geleceği hakkında nihai kararını vermek üzere.

Avrupa’ya veda eden ve Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da, tüm gözler sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi’ye çevrildi.

BU KEZ YOLLAR AYRILIYOR

Sarı-kırmızılıların yeniden ayağa kalkmasında büyük rol oynayan isimlerden takım kaptanı Mauro Icardi ile büyük ihtimalle yeni sözleşme yapılmayacak.

Sezon sonunda kontratı bitecek olan 33 yaşındaki Arjantinli golcüyle bu kez yolların ayrılması planlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasını 38 maçta giyen Icardi, 15 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

#Transfer#Galatasaray#Mauro Icardi

