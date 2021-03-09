"Galatasaray'da sorumlu Fatih Terim, Belhanda 'Kral Çıplak' dedi"

Galatasaray'da puan kayıplarının nedeni ne, Belhanda'dan yönetime zemin göndermesi, Szalai büyülemeye devam ediyor, Tyler Boyd elin oğlu mu, Haaland Real Madrid'e gider mi?

Haftanın öne çıkan konuları Okay Karacan'ın yorumları ile Hadi Ben Kaçtım'da...

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