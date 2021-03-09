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GeriFutbol "Galatasaray'da sorumlu Fatih Terim, Belhanda 'Kral Çıplak' dedi"
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Futbol
Haber Giriş: 09.03.2021 - 17:33 | Son Güncelleme:

"Galatasaray'da sorumlu Fatih Terim, Belhanda 'Kral Çıplak' dedi"

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Spor Arena'nın yeni içeriği 'Hadi Ben Kaçtım'da geride bıraktığımız haftanın öne çıkan olaylarını konuştuk...

Galatasaray'da puan kayıplarının nedeni ne, Belhanda'dan yönetime zemin göndermesi, Szalai büyülemeye devam ediyor, Tyler Boyd elin oğlu mu, Haaland Real Madrid'e gider mi?

Haftanın öne çıkan konuları Okay Karacan'ın yorumları ile Hadi Ben Kaçtım'da...

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'HADİ BEN KAÇTIM' YENİ BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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