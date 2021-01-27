Galatasaray’da sonuç bekleyen yedi operasyon

Yazın yapamadığı takviyeleri devre arasında gerçekleştirmek isteyen Galatasaray’da kalan kısa süre içinde çözüm bekleyen 7 operasyon bulunuyor. Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna katarak güçlendiren sarı kırmızılılar şimdi 7 ayrı transferi olumlu sonuçlandırmanın peşinde. Ali Yavuz’u Denizlispor’a kiralayan, Sekidika’nın kiralanması için de Konyaspor ile anlaşan, Luyindama ve Diagne’nin başka kulüplere transferi için de uğraşan Galatasaray özellikle imza attırmak istediği 5 futbolcu için yoğun mesai harcamaya başladı.

SAĞ BEK iÇiN EN YAKIN iSiM DEANDRE YEDLIN

1- Omar’ın 2. yarıda sahalara dönemeyecek olması nedeniyle sağ beke de takviye kararı alan G.Saray, Deandre Yedlin ile temasa geçti. Newcastle United haziranda kontratı bitecek olan sağ bekin bedelsiz transferi için onay verdi. İngiliz kulübü ile el sıkışan sarı kırmızılılar oyuncu ile görüşmelerini son noktaya getirdi.

iRFAN CAN KAHVECi iÇiN KADER GÜNÜ YARIN!

2- Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği İrfan Can için tüm şartlarını zorlayan G.Saray, Başakşehir’e sunduğu öneriyi de revize etti. İrfan Can için sunulan yeni teklif ise 6 milyon Euro bonservis ve oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay oldu. Şimdi yarınki ‘Başkanlar’ zirvesi transferin kaderini tayin edecek.

MOHAMED’DE YAPILAN SON TEKLiF 2 MiLYON $

3- Mohamed’in 1.5 yıl kiralanması için teklif 2 milyon dolara çıkardı. Satın alma opsiyonu olarak da 4.5 milyon dolar teklif edildi. Mali açıdan zor durumda olan Zamalek bu rakamlara onay verse de 2 milyon dolarlık kiralama bedelini peşin istedi. G.Saray vadeli ödeme takvimi sunarken Mısır ekibinin tavrı durumu netleştirecek.

SASSUOLO’YA KAAN iÇiN ASLAN’DAN YOĞUN PRES

4- Sassuolo’da 6 maçta ilk 11’de oynama fırsatı bulan ve toplam 689 dakika süre alan Kaan Ayhan’a G.Saray ‘düzenli forma garantisi’ sundu ve kiralamak için yoğun çaba harcıyor. İtalyan ekibine sezon sonuna kadar kiralama için yoğun bir pres var. terim, milli futbolcuyu ön libero ve stoper olarak değerlendirmek istiyor.

YOUSSOUF’U MALATYA’NIN SON TAVRI BELiRLEYECEK

5- 3 kulübün mesai harcadığı Youssouf için son durumu Malatya’nın tavrı belirleyecek. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak dün Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile yaptığı görüşmede zorunlu satın alma şartı ile bu transferi çözmek için teklif sundu. Doğu ekibinin 2 milyon Euro istediği öğrenildi

MBAYE DIAGNE, PREMIER LiG’E GiTMEYi KABUL ETTi

6- Transferi istenen 5 futbolcu için kaynak yaratmak zorunda olan G.Saray’da ön plana çıkan iki isimden biri Diagne. West Bromwich Albion’un sezon sonuna kadar kiralamak istediği Diagne için G.Saray 800 bin Euro talep etti. Diagne de kulüpler anlaşırsa sezon sonuna kadar Premier Lig’de oynamayı kabul etti.

GÖZLER LUYINDAMA’YA GELECEK TEKLiFTE

7- 2 sezon önce toplam 8 milyon Euro bonservis ile kadrosuna kattığı Luyindama’nın menajerine de kulüp bulması adına yetki verildi. Şimdi kulüp transfer harcamaları ile eksiye düşmemek, UEFA’dan herhangi bir yaptırım riski ile karşı karşıya kalmamak adına oyuncunun menajerinden haber bekliyor.

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