Galatasaray'da son günlerini yaşayan 3 isim! Okan Buruk listeyi verdi: Ayrılık kapıda...

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Süper Lig'de ilk devrenin perdesini Kayserispor deplasmanında kapatacak olan Galatasaray'da transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

Takımını güçlendirmek için birçok yıldızla görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için yabancı kontenjanında yer açmak için 3 isimle yollar ayrılacak.

Fanatik'te yer alan habere göre bu 3 isimden ilki Hakim Ziyech olacak.

Galatasaray'da bileti kesilen ilk isim Hakim Ziyech. Faslı yıldızın transfer görüşmeleri yapmaya başladığı belirtiliyor.

Bekleneni veremeyen ve bu sezon istediği forma süresini de alamayan kanat oyuncusu takımıyla vedalaşacak.

10 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ

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Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Victor Nelsson'la da vedalaşmaya hazırlanıyor.

Danimarkalı stoper için 10-12 milyon euroluk bonservis beklentisi bulunan Galatasaray'ın oyuncuyla vedalaşıp hem maddi açıdan hem de kontenjanda yer açmak sebebiyle bu ayrılığı istediği öğrenildi.

SON İSİM YUSUF DEMİR

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ancak yabancı kontenjanında sayıldığı için süre almakta zorlanan Yusuf Demir de yolcular kervanına eklendi.

Genç yıldızın da bir Süper Lig takımına kiralık olarak verilmesi bekleniyor.

Bir türlü Okan Buruk'un gözüne giremeyen 21 yaşındaki Avusturyalı oyuncu, 6 milyon Euro bedelle takıma katılmıştı.