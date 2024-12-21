×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'da son günlerini yaşayan 3 isim! Okan Buruk listeyi verdi: Ayrılık kapıda...

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasarayda son günlerini yaşayan 3 isim Okan Buruk listeyi verdi: Ayrılık kapıda...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 12:04

Kış transfer dönemine sayılı günler kala çalışmalarına hız katan Galatasaray, Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda listesini oluşturdu. Buna göre sarı kırmızılılarda gelecek ve gidecek isimler netleşiyor...

Haberin Devamı

Süper Lig'de ilk devrenin perdesini Kayserispor deplasmanında kapatacak olan Galatasaray'da transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

Takımını güçlendirmek için birçok yıldızla görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için yabancı kontenjanında yer açmak için 3 isimle yollar ayrılacak.

Gözden KaçmasınEyüpspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan kararlar Eski hakemler değerlendirdi: Bu kabul edilemez, penaltı, kırmızı kart ve gol iptali...Eyüpspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan kararlar! Eski hakemler değerlendirdi: Bu kabul edilemez, penaltı, kırmızı kart ve gol iptali...Haberi Görüntüle

Fanatik'te yer alan habere göre bu 3 isimden ilki Hakim Ziyech olacak.

Galatasaray'da bileti kesilen ilk isim Hakim Ziyech. Faslı yıldızın transfer görüşmeleri yapmaya başladığı belirtiliyor.

Bekleneni veremeyen ve bu sezon istediği forma süresini de alamayan kanat oyuncusu takımıyla vedalaşacak.

Galatasarayda son günlerini yaşayan 3 isim Okan Buruk listeyi verdi: Ayrılık kapıda...

10 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ

Haberin Devamı

Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Victor Nelsson'la da vedalaşmaya hazırlanıyor.

Danimarkalı stoper için 10-12 milyon euroluk bonservis beklentisi bulunan Galatasaray'ın oyuncuyla vedalaşıp hem maddi açıdan hem de kontenjanda yer açmak sebebiyle bu ayrılığı istediği öğrenildi.

SON İSİM YUSUF DEMİR

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ancak yabancı kontenjanında sayıldığı için süre almakta zorlanan Yusuf Demir de yolcular kervanına eklendi.

Genç yıldızın da bir Süper Lig takımına kiralık olarak verilmesi bekleniyor.

Bir türlü Okan Buruk'un gözüne giremeyen 21 yaşındaki Avusturyalı oyuncu, 6 milyon Euro bedelle takıma katılmıştı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#GALATASARAY#Okan Buruk#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!