Galatasaray'da son dakika... Yol ayrımına neden olay, ayrılığın perde arkası! Terim, Elmas, yeni teknik direktör...

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Muhabirimiz Ali Naci Küçük, sarı kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri Spor Arena canlı yayında Uğur Yapıcı ile birlikte değerlendirdi.

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GALATASARAY ÖZEL YAYININDAN ÖNE ÇIKANLAR;



- Fatih Terim görevden ayrılmadı, Fatih Terim görevden alındı.

- Elmas ile Terim arasındaki görüşme 6-7 dakika sürdü.

- Seçimden önce Terim, gönlünden geçen yönetimin Elmas'ın yönetimi olduğunu içtenlikle dile getirmişti ama Elmas Yönetimi, Terim'e 'mobing' yapmıştır.

- A planı Roger Schmidt, PSV Eindhoven ikna edilemezse Domenec Torrent'in uçak bileti dahi hazır.

- Yerli adaylar Okan Buruk ve Bülent Korkmaz...

- Mart ayında bir Mali Genel Kurul yapılacak, ibra edilmeme söz konusu olabilir.

- Mayıs ayında erken seçim olacağını düşünüyorum.