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Galatasaray'da son dakika... Yol ayrımına neden olay, ayrılığın perde arkası! Terim, Elmas, yeni teknik direktör...

#Galatasaray#Son Dakika#Elmas Terim

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim'in bugün gerçekleştirdiği görüşmeden ayrılık kararı çıktı. Sadece 15 dakika süren toplantının ardından Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Öte yandan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ayrılık sonrası ilk resmi açıklama geldi.

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Muhabirimiz Ali Naci Küçük, sarı kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri Spor Arena canlı yayında Uğur Yapıcı ile birlikte değerlendirdi.

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GALATASARAY ÖZEL YAYININDAN ÖNE ÇIKANLAR;

- Fatih Terim görevden ayrılmadı, Fatih Terim görevden alındı.
- Elmas ile Terim arasındaki görüşme 6-7 dakika sürdü.
- Seçimden önce Terim, gönlünden geçen yönetimin Elmas'ın yönetimi olduğunu içtenlikle dile getirmişti ama Elmas Yönetimi, Terim'e 'mobing' yapmıştır.
- A planı Roger Schmidt, PSV Eindhoven ikna edilemezse Domenec Torrent'in uçak bileti dahi hazır.
- Yerli adaylar Okan Buruk ve Bülent Korkmaz...
- Mart ayında bir Mali Genel Kurul yapılacak, ibra edilmeme söz konusu olabilir.
- Mayıs ayında erken seçim olacağını düşünüyorum.

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