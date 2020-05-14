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Futbol
Haber Giriş: 14.05.2020 - 09:03,Son Güncelleme:

Galatasaray'da son dakika transfer haberi! 8 milyon euro detayı...

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Galatasaray'da son dakika transfer haberi! 8 milyon euro detayı...
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Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı Sarı kırmızılı yöneticiler, yıldız futbolcu için Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr ile temasa geçti.

Galatasaray'dan transfer atağı... Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onyekuru'nun bonservisine bütçesi olmayan Galatasaray için bir süredir Ahmed Musa'nın adı geçiyor. Nijerya basını, Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'da top koşturan 27 yaşındaki forvetin adım adım sarı-kırmızılı ekibe yaklaştığını yazsa da mali şartların transferin önünde engel olduğu öğrenildi.

2 yıllık sözleşmesi kalan, Al-Nasr'da net 8 milyon Euro kazanan Nijeryalı yıldızın, şu anda 5 milyon Euro garanti ücret ödenen Falcao'dan bile pahalı olduğunu söyleyen Galatasaraylı yöneticiler, bu transferin mevcut şartlarda mümkün olmadığını belirtti. (Sabah)

 

Galatasarayda son dakika transfer haberi 8 milyon euro detayı...

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