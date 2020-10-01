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GeriFutbol Galatasaray'da son dakika Seri hamlesi! İşte yeni teklif | Transfer Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 01.10.2020 - 08:42 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da son dakika Seri hamlesi! İşte yeni teklif | Transfer Haberleri

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Son dakika haberi... Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim'in ısrarla istediği ve bunu basın toplantısında da dile getirdiği Seri için Fulham'a bir teklif daha sundu. Zorunlu satın alma opsiyonunu kaldırmak isteyen sarı kırmızılıların yeni teklifi ve transfer detayları. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmesi...

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Fulham'dan 1.5 milyon Euro'luk kiralama bedeli ile transfer edilen yıldız orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, performansı ile takımının en istikrarlı isimlerinden birisi olmuştu.

Galatasaray Yönetimi de bu anlamda uzun süredir Fildişi Sahilli oyuncuyu kadrosuna katabilmek için girişimlerini sürdürüyordu.

Ancak Fulham'ın sunduğu, 10 milyon Euro'yu bulan zorunlu satın alma opsiyonu maddesi Sarı-Kırmızılı ekibin adeta elini, kolunu bağladı.

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Galatasaray son güne kadar zorlayacak

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in, 29 yaşındaki futbolcuyu ısrarla istemesi ve onun oyun kuruculuğundan faydalanma arzusu nedeniyle yönetim yeniden harekete geçti.

Seri'nin, en azından 1 yıl daha Sarı-Kırmızılı formayı giyebilmesi için Fulham'a, 2.5 milyon Euro'luk bir kiralama bedelinin önerilmesi bekleniyor. Cim Bom, Seri için transferin son gününe kadar girişimlerini sürdürecek.

Galatasarayda son dakika Seri hamlesi İşte yeni teklif | Transfer Haberleri

 

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