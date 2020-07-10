Galatasaray'da son dakika | Mariano'ya Atletico Mineiro'dan teklif geldi

Globoesporte'de yer alan habere göre; Mariano'ya menajer aracılığıyla bir teklif yapıldığı ancak Brezilyalı oyuncunun Galatasaray'dan ve Fransa'dan bir teklif aldığı ve önceliği de bu ikisine verdiği kaydedildi.

Mariano, Atletico Mineiro kulübüne önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kesin olarak bir cevap vereceğini de iletti.







"GALATASARAY'DA DEVAM EDİP ETMEYECEĞİMİ BİLMİYORUM" DEMİŞTİ

Mariano daha önce yaptığı açıklamada "Galatasaray'da devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum. Galatasaray'da devam etmezsem yeniden Brezilya'da ya da bir diğer Avrupa kulübünde oynayabilirim." demişti.

2017'den beri Galatasaray forması giyen Mariano, bu sezon 36 resmi maçta forma giyerken 5 asist yaptı.

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