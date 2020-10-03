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Haber Giriş: 03.10.2020 - 09:20 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da son dakika | Belhanda, Nice ile anlaştı | Transfer haberleri

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Galatasaray'da son dakika | Belhanda, Nice ile anlaştı | Transfer haberleri
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Fransız basını, Galatasaraylı Younes Belhanda'nın Nice ile anlaştığını ve transferin 1-2 gün içinde biteceğini yazdı.

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
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Orta saha pozisyonu için transfer arayışlarını sürdüren NiceGalatasaray forması giyen Younes Belhanda için anlaşma sağladı. Haber Fransız basınında yayınlandı.

İMZA AN MESELESİ
Fransız kaynaklara göre Belhanda'nın 1-2 gün içinde sözleşme imzalaması bekleniyor. Ancak bonservis bedeli belirtilmedi. Belhanda'nın neredeyse 1 yıldır başka bir takıma transferi sürekli gündemde kalmıştı. (Takvim)

Galatasarayda son dakika | Belhanda, Nice ile anlaştı | Transfer haberleri

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