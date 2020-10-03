Galatasaray'da son dakika | Belhanda, Nice ile anlaştı | Transfer haberleri
Fransız basını, Galatasaraylı Younes Belhanda'nın Nice ile anlaştığını ve transferin 1-2 gün içinde biteceğini yazdı.
Orta saha pozisyonu için transfer arayışlarını sürdüren Nice, Galatasaray forması giyen Younes Belhanda için anlaşma sağladı. Haber Fransız basınında yayınlandı.
İMZA AN MESELESİ
Fransız kaynaklara göre Belhanda'nın 1-2 gün içinde sözleşme imzalaması bekleniyor. Ancak bonservis bedeli belirtilmedi. Belhanda'nın neredeyse 1 yıldır başka bir takıma transferi sürekli gündemde kalmıştı. (Takvim)
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